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Російський актор Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі

Середа 20 грудня 2023 15:40
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Російський актор Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі Фото: Іван Охлобистін, російський актор (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський актор та пропагандист Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі. Куля нібито потрапила у бронежилет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Як розповіла донька пропагандиста Євдокія Батаріелі-Охлобистіна, її батьки нібито їздили на Донбас "відвозити гуманітарну допомогу". Мати поїхала в Ростов за "добавкою", а її батько в той момент потрапив під обстріл, під час якого "зловив кулю".

За словами джерела російського видання, Охлобистін наразі "живий-здоровий".

Хто такий Охлобистін?

Іван Охлобистін є російським актором, який відзначився антиукраїнською шовіністською позицією, зокрема підтримкою "ЛДНР", через що в жовтні 2022 року був внесений до санкційного списку України. Окрім нашої країни, актору заборонений в'їзд й до низки інших країн.

Пропутініст виступив з підтримкою повномасштабного вторгнення терористів на територію України після чого організував флешмоб "Работайте, братья". У вересні 2022 року, під час концерту з нагоди так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій до складу Росії - запам'ятався закликами до "священної війни" та вигуками "гойда".

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