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Украинский композитор рассказал, о чем его просил путинист Охлобыстин накануне вторжения РФ

Александр Злотник и Иван Охлобыстин (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский композитор Александр Злотник рассказал о просьбе, с которой к нему обратился российский пропагандист, актер Иван Охлобыстин, накануне вторжения РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью автора многочисленных песен для OBOZ.UA.

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По словам Александра, перед началом войны они с актером-путинистом встречались в Киеве, в столичном Доме кино.

Злотник говорит, что Охлобыстин пытался договориться с ним о сотрудничестве.

"Он хотел, чтобы я стал композитором фильма, к которому он написал сценарий. А потом пришел 2014 год со всеми трагическими событиями, конечно, о сотрудничестве и речи не могло быть. Кроме того, мы знаем, какую позицию выбрал Охлобыстин по отношению к Украине", - вспомнил композитор.

Сейчас, говорит он, у него не осталось родственников или друзей из РФ, с которыми он общается.

Александр Злотник (фото: facebook.com/zlotnyk)

Позиция Охлобыстина относительно войны в Украине

В 2014 году российский актер высказался в поддержку незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

24 февраля 2022 года он неоднократно заявлял о своем намерении отправиться на фронт и сражаться на стороне оккупантов, но пока этого не сделал.

Кроме того, Охлобыстин говорил о необходимости "насильственного лечения" выступающих против России, утверждая, что их позиция является "болезнью".

Иван Охлобыстин (фото: российские СМИ)

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