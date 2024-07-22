Украинский композитор рассказал, о чем его просил путинист Охлобыстин накануне вторжения РФ

Украинский композитор Александр Злотник рассказал о просьбе, с которой к нему обратился российский пропагандист, актер Иван Охлобыстин, накануне вторжения РФ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью автора многочисленных песен для OBOZ.UA.
По словам Александра, перед началом войны они с актером-путинистом встречались в Киеве, в столичном Доме кино.
Злотник говорит, что Охлобыстин пытался договориться с ним о сотрудничестве.
"Он хотел, чтобы я стал композитором фильма, к которому он написал сценарий. А потом пришел 2014 год со всеми трагическими событиями, конечно, о сотрудничестве и речи не могло быть. Кроме того, мы знаем, какую позицию выбрал Охлобыстин по отношению к Украине", - вспомнил композитор.
Сейчас, говорит он, у него не осталось родственников или друзей из РФ, с которыми он общается.
Александр Злотник (фото: facebook.com/zlotnyk)
В 2014 году российский актер высказался в поддержку незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
24 февраля 2022 года он неоднократно заявлял о своем намерении отправиться на фронт и сражаться на стороне оккупантов, но пока этого не сделал.
Кроме того, Охлобыстин говорил о необходимости "насильственного лечения" выступающих против России, утверждая, что их позиция является "болезнью".
Иван Охлобыстин (фото: российские СМИ)
Ранее мы писали, что сын российского пропагандиста Охлобыстина пошел воевать против Украины.
Также мы рассказывали, что актер попал под обстрел на Донбассе.