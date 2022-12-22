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Український фільм про дітей Донбасу потрапив у шорт-лист "Оскар" (відео)

Український фільм потрапив у шорт-лист премії "Оскар" (кадр із фільму)
Автор: Анна Шиканова

Фільм "Будинок зі скалок" про дітей Донбасу потрапив у шорт-лист на премію "Оскар". У фільмі розповідається про дітей, які опинилися у притулку під час війни.

Деталі повідомив один із режисерів фільму та лінійний продюсер Азад Сафаров у Facebook.

"Наш фільм "Будинок зі скалок" (A House Made Splinters) серед 15 кандидатів на найкращий документальний фільм світу! П'ять номінантів назвуть у січні. Це фільм виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії. Дуже радий за маленьких героїв, які цього заслужили ", - розповів Сафаров.

Він повідомив, що у фільмі розповідається про дітей зі складних сімей, які потрапили до притулку поряд із війною. У притулку діти проводять 9 місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють до інтернату чи прийомної сім'ї.

Зйомки документального фільму тривали два роки й прем'єра відбулася у січні 2022 року.

Режисер фільму – Simon Lereng Wilmont, продюсер – Monica Hellström, редактор стрічки – Michael Aaglund, другий режисер та лінійний продюсер – Азад Сафаров.

Номінантів на 95-у церемонію вручення премії "Оскар" буде оголошено у вівторок, 24 січня 2023 року.

Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у неділю, 12 березня 2023 року.

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