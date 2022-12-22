RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский фильм о детях Донбасса попал в шорт-лист "Оскар" (видео)

Украинский фильм попал в шорт-лист премии "Оскар" (кадр из фильма)
Автор: Анна Шиканова

Фильм "Дом из заноз" о детях Донбасса попал в шорт-лист на премию "Оскар". В фильме рассказывается о детях, которые оказались в приюте во время войны.

Детали сообщил один из режиссеров фильма и линейный продюсер Азад Сафаров в Facebook.

"Наш фильм "Дом из заноз" (A House Made Splinters) среди 15 кандидатов на самый лучший документальный фильм мира! Пять номинантов назовут в январе. Это фильм производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии. Очень рад за маленьких героев, которые это заслужили", - рассказал Сафаров.

Он сообщил, что в фильме рассказывается о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с войной. В приюте дети проводят 9 месяцев - и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью.

Съемки документального фильма продолжались два года и премьера состоялась в январе 2022 года.

Режиссер фильма - Simon Lereng Wilmont, продюсер - Monica Hellström, редактор ленты - Michael Aaglund, второй режиссер и линейный продюсер - Азад Сафаров.

Номинанты на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" будут объявлены во вторник, 24 января 2023 года.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье, 12 марта 2023 года.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Украину назвали страной года за героизм и противостояние агрессору.

А еще рассказывали о том, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2023 - группе TVORCHI.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оскарфильмы