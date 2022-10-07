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Український еколог показав рідкісні фото запеклої битви червонокнижних крилатих велетнів

Фото: орлан білохвіст помірявся силами з кучерявим пеліканом у парку "Тузлівські лимани" (facebook.com/rusevivan)
Автор: Володимир Костирін

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області екологи зафіксували битву за добичу між двома червонокнижними крилатими велетнями - морським орлом та кучерявим пеліканом, хоча зазвичай представники цих видів не конкурують між собою. Та не цього разу.

Про це 7 жовтня розповів доктор біологічних наук, співробітник парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у своєму Facebook.

Запекла сутичка пернатих на узбережжі за рибу потрапила в об'єктив фотокамери.

Еколог зазначив, що розмах крил як у морського орла (орлан білохвост), так і у кучерявого пелікану становить майже 3 метри.

"Оба види занесені в вищий статус охорони - в Червону книгу Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Це велетні нашого Національного природного парку "Тузлівські лимани", велетні Українського Причорномор'я", - розповів Русєв.

Кучерявому пелікану довелося постояти за здобуту рибу, на яку мав види орлан білохвост (фото: facebook.com/rusevivan)

Еколог додав, що такі пернаті велетні рідко конкурують у природі, але "ось тут, на фото, ви можете побачити як йшла боротьба" птахів за добичу.

Кучерявий пелікан побачив рибу здалеку і намагався її схопити. На ситуацію звернув увагу орлан білохвост, який у цей час кружляв у небі.

"І побачивши, що пелікан намагається схопити рибу, орлан пікірує і намагається схопити здобич пелікана. Але риба випала в воду і поки ні досталась нікому", - описав герць Русєв.

Бій морського орла (орлана білохвоста) з кучерявим пеліканом був зафіксований у природному парку "Тузлівські лимани" (фото: facebook.com/rusevivan)

Нагадаємо, минулої осені було зафіксовано, як уперше в історії білий ведмідь убив та зжер північного оленя, і дослідники показали ці драматичні кадри.

Додамо, перед цим з'явилося шокуюче відео, як в Австралії крокодил-гігант вибрався на пляж і з'їв двох акул на очах у людей.

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