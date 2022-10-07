RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский эколог показал редкие фото ожесточенной схватки краснокнижных крылатых великанов

Фото: орлан белохвост померялся силами с кудрявым пеликаном в парке "Тузловские лиманы" (facebook.com/rusevivan)
Автор: Владимир Костырин

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области экологи зафиксировали битву за добычу между двумя краснокнижными крылатыми великанами - морским орлом и кудрявым пеликаном, хотя обычно представители этих видов не конкурируют между собой. Но не в этот раз.

Об этом 7 октября рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в своем Facebook.

Ожесточенная схватка пернатых на побережье за рыбу попала в объектив фотокамеры.

Эколог отметил, что размах крыльев как у морского орла (орлан белохвост), так и у кудрявого пеликана составляет почти 3 метра.

"Оба вида занесены в высший статус охраны - в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Это великаны нашего Национального природного парка "Тузловские лиманы", великаны Украинского Причерноморья", - рассказал Русев.

Кудрявому пеликану пришлось постоять за добытую рыбу, на которую позарился орлан белохвост (фото: facebook.com/rusevivan)

Эколог добавил, что такие пернатые исполины редко конкурируют в природе, но "вот здесь, на фото, вы можете увидеть как шла борьба" птиц за добычу.

Кудрявый пеликан увидел рыбу издалека и пытался ее схватить. На ситуацию обратил внимание орлан белохвост, который в это время кружил в небе.

"И увидев, что пеликан пытается схватить рыбу, орлан пикирует и пытается схватить добычу пеликана. Но рыба выпала в воду и пока не досталась никому", - описал схватку Русев.

Сражение морского орла (орлана белохвоста) с кудрявым пеликаном зафиксировано в природном парке "Тузловские лиманы" (фото: facebook.com/rusevivan)

Напомним, прошлой осенью было зафиксировано, как впервые в истории белый медведь убил и сожрал северного оленя, и исследователи показали эти драматические кадры.

Добавим, перед этим появилось шокирующее видео, как в Австралии крокодил-гигант выбрался на пляж и съел двух акул на глазах у людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессатвариниТузловские лиманы