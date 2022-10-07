Украинский эколог показал редкие фото ожесточенной схватки краснокнижных крылатых великанов

Ожесточенная схватка пернатых на побережье за рыбу попала в объектив фотокамеры.

Эколог отметил, что размах крыльев как у морского орла (орлан белохвост), так и у кудрявого пеликана составляет почти 3 метра.

"Оба вида занесены в высший статус охраны - в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Это великаны нашего Национального природного парка "Тузловские лиманы", великаны Украинского Причерноморья", - рассказал Русев.

Кудрявому пеликану пришлось постоять за добытую рыбу, на которую позарился орлан белохвост (фото: facebook.com/rusevivan)

Эколог добавил, что такие пернатые исполины редко конкурируют в природе, но "вот здесь, на фото, вы можете увидеть как шла борьба" птиц за добычу.

Кудрявый пеликан увидел рыбу издалека и пытался ее схватить. На ситуацию обратил внимание орлан белохвост, который в это время кружил в небе.

"И увидев, что пеликан пытается схватить рыбу, орлан пикирует и пытается схватить добычу пеликана. Но рыба выпала в воду и пока не досталась никому", - описал схватку Русев.

Сражение морского орла (орлана белохвоста) с кудрявым пеликаном зафиксировано в природном парке "Тузловские лиманы" (фото: facebook.com/rusevivan)