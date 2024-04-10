Український дизайнер створив особливі капелюхи для Кейт Міддлтон та королеви Камілли (фото)

В чому особливість капелюхів від Багінського для принцеси Уельської та королеви

Руслан Багінський створив особливі та дуже красиві капелюхи для дружини короля Чарльза III та Кейт Міддлтон. Вони не схожі одне на одного та мають свою історію створення.

Для королеви Руслан створив чорний вовняний асиметричний берет з квіткою.

"Він прикрашений суцвіттями фіалок ручної роботи з шовку. Фіалки, одна з квіток "Первоцвіту" - символ життя та надії", - пише дизайнер.

Капелюх для королеви Камілли (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

А от для принцеси Уельської він відправив капелюх смарагдового кольору традиційної форми.

"Це є частиною силуету, намальованого народним українським одягом; прикрашений білими квітами форзиції ручної роботи з шовку. Форзиція - одна з квіток "Первоцвіту" української весни - символ життя та надії", - розповів Багінський.

Капелюх для Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Фотографії цих неймовірних витворів дизайнерського мистецтва Руслан продемонстрував у себе в Instagram, а також ця новина з’явилась на офіційній сторінці королівської родини в Х.

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"Від імені Її Величності Королеви та Її Високості Принцеси Уельської Тимчасово повірений у справах Ніколас Гаррокс прийняв два особливі капелюшки, спеціально створені відомим українським дизайнером головних уборів Русланом Багінським", - йдеться у дописі.

Також у новині повідомляється, що ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її з сучасними та інноваційними тенденціями, символізуючи багату культурну спадщину наших народів та символізуючи глибокі зв’язки між британцями та українцями.

А ці зв’язки наразі є досить міцними, і королівська родина з радістю приймає у себе першу леді України Олену Зеленську. Це свідчить про те, що Велика Британія та Україна є стратегічними партнерами та справжніми друзями.

"Церемонія передачі відбувалася у дворі Посольства Великої Британії та стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України", - написано під фотографіями капелюхів.

Це не перший капелюх Багінського в британській королівській родині. Кілька років тому подарунок від дизайнера отримала королева Єлизавета ІІ.