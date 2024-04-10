Украинский дизайнер создал особенные шляпы для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы (фото)

В чем особенность шляп от Багинского для принцессы Уэльской и королевы

Руслан Багинский создал особенные и красивые шляпы для жены короля Чарльза III и Кейт Миддлтон. Они не похожи друг на друга и имеют свою историю создания.

Для королевы Руслан создал черный войлочный асимметричный берет с цветком.

"Он украшен соцветиями фиалок ручной работы из шелка. Фиалки, один из цветков "Первоцвета" - символ жизни и надежды", - пишет дизайнер.

Шляпа для королевы Камиллы (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

А вот для принцессы Уэльской он отправил шляпу изумрудного цвета традиционной формы.

"Это является частью силуэта, нарисованного народной украинской одеждой; украшен белыми цветами форзиции ручной работы из шелка. Форзиция - один из цветков "Первоцвета" украинской весны - символ жизни и надежды", - рассказал Багинский.

Шляпа для Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Фотографии этих невероятных произведений дизайнерского искусства Руслан продемонстрировал у себя в Instagram, а также эта новость появилась на официальной странице королевской семьи в Х.

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"От имени Ее Величества Королевы и Ее Высочества Принцессы Уэльской Временно поверенный в делах Николас Гаррокс принял две особые шляпки, специально созданные известным украинским дизайнером головных уборов Русланом Багинским", - говорится в сообщении.

Также в новости сообщается, что эти невероятные произведения чтят многовековую традицию и сочетают ее с современными и инновационными тенденциями, символизируя богатое культурное наследие наших народов и символизируя глубокие связи между британцами и украинцами.

А эти связи сейчас достаточно крепкие, и королевская семья с радостью принимает у себя первую леди Украины Елену Зеленскую. Это свидетельствует о том, что Великобритания и Украина являются стратегическими партнерами и друзьями.

"Церемония передачи проходила во дворе Посольства Великобритании и стала возможной благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины", - написано под фотографиями шляп.

Это не первая шляпа Багинского в британской королевской семье. Несколько лет назад подарок от дизайнера получила королева Елизавета ІІ.