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Український блогер перевірив, скільки за 30 хвилин на Хрещатику заробляє безхатько

Скільки безхатько заробляє за 30 хвилин на Хрещатику (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

У Києві, особливо, в центрі міста є дуже багато безхатьок, вони часто сидять посеред вулиць або у метро та збирають гроші у перехожих.

Про те, скільки грошей може заробити безхатько на Хрещатику, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогера Ronsation.

Скільки безхатько заробляє за 30 хвилин на Хрещатику 

Якби наші безхатьки опинились на вулицях Америки, вони б давно могли стати людьми з товстим гаманцем, бо відомо, що саме там їм залишають досить гарні суми грошей. 

А ось в Україні з цим все набагато складніше, можливо через те, що жителям нашої країни дорога кожна копійка і на таку "благодійність" просто немає коштів. Але врешті-решт знаходяться ті люди, які допомагають грошима. 

Український блогер вирішив перевірити, скільки безхатькові залишать грошей за пів години у самому центрі столиці. Він обрав неохайний образ та вийшов на вулицю, сів у центрі Хрещатика зі стаканчиком, куди перехожі мають кидати гроші та просто спостерігав.

Перший хлопець кинув 20 гривень, а другий їх забрав. Далі хлопцеві сипали монети. Та знайшовся чоловік, який дав блогеру аж 100 гривень, чому хлопець дуже сильно здивувався. 

Після свого соціального експерименту, він нарахував 150 гривень і склав нескладний підрахунок ймовірного доходу за добу: 

  • 30 хвилин - 150 гривень 
  • 1 година - 300 гривень 
  • 1 день - 3 тисячі гривень. 

Виходить, що бути безхатьком в Києві не так вже й погано, звісно, коли інші не забирають гроші.

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Київблоггер