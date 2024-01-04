Український блогер перевірив, скільки за 30 хвилин на Хрещатику заробляє безхатько

У Києві, особливо, в центрі міста є дуже багато безхатьок, вони часто сидять посеред вулиць або у метро та збирають гроші у перехожих.
Про те, скільки грошей може заробити безхатько на Хрещатику, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогера Ronsation.
Якби наші безхатьки опинились на вулицях Америки, вони б давно могли стати людьми з товстим гаманцем, бо відомо, що саме там їм залишають досить гарні суми грошей.
А ось в Україні з цим все набагато складніше, можливо через те, що жителям нашої країни дорога кожна копійка і на таку "благодійність" просто немає коштів. Але врешті-решт знаходяться ті люди, які допомагають грошима.
Український блогер вирішив перевірити, скільки безхатькові залишать грошей за пів години у самому центрі столиці. Він обрав неохайний образ та вийшов на вулицю, сів у центрі Хрещатика зі стаканчиком, куди перехожі мають кидати гроші та просто спостерігав.
Перший хлопець кинув 20 гривень, а другий їх забрав. Далі хлопцеві сипали монети. Та знайшовся чоловік, який дав блогеру аж 100 гривень, чому хлопець дуже сильно здивувався.
Після свого соціального експерименту, він нарахував 150 гривень і склав нескладний підрахунок ймовірного доходу за добу:
Виходить, що бути безхатьком в Києві не так вже й погано, звісно, коли інші не забирають гроші.
Раніше ми розповідали про те, чи продовжили б українки стосунки з чоловіком після того, як він підняв руку.
Також читайте наш матеріал про те, що відомий ютубер назвав найкращі смартфони 2023 року.