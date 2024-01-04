Украинский блогер проверил, сколько за 30 минут на Крещатике зарабатывает бездомный

В Киеве, особенно, в центре города очень много бездомных, они часто сидят посреди улиц или в метро и собирают деньги у прохожих.
О том, сколько денег может заработать бездомный на Крещатике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогера Ronsation.
Если бы наши бездомные оказались на улицах Америки, они давно могли бы стать людьми с толстым кошельком, потому что известно, что именно там им оставляют довольно хорошие суммы денег.
А вот в Украине с этим все гораздо сложнее, возможно потому, что жителям нашей страны дорога каждая копейка и на такую "благотворительность" просто нет средств. Но все же находятся те люди, которые помогают деньгами.
Украинский блогер решил проверить, сколько бездомному оставят денег за полчаса в самом центре столицы. Он выбрал неряшливый образ и вышел на улицу, сел в центре Крещатика со стаканчиком, куда прохожие должны бросать деньги и просто наблюдал.
Первый парень бросил 20 гривен, а второй их забрал. Дальше парню сыпали монеты. Но нашелся мужчина, который дал блогеру 100 гривен, чему парень очень сильно удивился.
После своего социального эксперимента, он насчитал 150 гривен и составил несложный подсчет предполагаемого дохода в сутки:
Выходит, что быть бездомным в Киеве не так уж плохо, конечно, когда другие не забирают деньги.
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