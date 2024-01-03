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Українки відповіли, чи продовжили б стосунки з чоловіком після того, як він підняв руку (відео)

Середа 03 січня 2024 20:39
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Українки відповіли, чи продовжили б стосунки з чоловіком після того, як він підняв руку (відео) Чи зустрічались би українки з тими, хто їх б’є (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Фізичне насилля у стосунках, на жаль, не є рідкісним випадком у наших реаліях. Але казати про це й досі не прийнято. Та українки сказали, чи продовжили б стосунки з чоловіком, який піднімає на них руку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування блогера Ronsation.

Чи зустрічались би українки з тими чоловіками, які розпускають руки

Побиття жінки, для деяких "чоловіків", якщо після цього їх можна так назвати, вважають, що таким чином вони "виховують" та "ставлять на місце" свою обраницю. Але насправді це ніщо інше, як насильство, як фізичне, так і моральне, адже в таких випадках жінки відчувають страх і сором.

Саме тому вони бояться в цьому зізнатися і звернутися за допомогою, тому через страх свого аб’юзивного партнера, вони продовжують бути з ним. Але український блогер вирішив провести опитування та дізнатися, чи продовжили б жінки стосунки з тим партнером, який дозволяє собі фізичну розправу.

Як відповіли українки:

  • "Звичайно ні, тому що це насилля"
  • "Я б з таким не зустрічалась"
  • "Навіть якби він просто на мене голос підвищив, це вже все, кінець"
  • "Це неповага до себе"
  • "Це насилля, якщо один раз було, вже й другий буде"
  • "Піде гуляти лісом"
  • "Я б не зустрічалась з таким, бо не можна так".

Тож, всі опитані жінки сказали, що не стали б зустрічатися з таким чоловіком, проте це на словах, адже поки ти не потрапиш у таку ситуацію, ти не можеш точно передбачити своїх дій, на жаль.

Але позиція українських жінок є правильною і дуже тішить, що жодна з них не готова терпіти насилля у свій бік.

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стосунки насилля