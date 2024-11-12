Український актор врятував життя людині: що відомо

Як Гнатковський врятував людину

За словами 39-річного актора, інцидент трапився багато років тому у Карпатах.

"Це сталося на Говерлі. Тоді я ще працював журналістом на телебаченні. Після Помаранчевої революції ми готували репортаж про те, як Віктор Ющенко сходив на гору. Насправді того дня дуже багато людей пішли на Говерлу. Було тисячі охочих! На власні очі бачив, як підіймалися вагітна жінка, а ще чоловік з ампутованою ногою", - пригадав Олексій.

Однак після сходження на найвищу вершину українських Карпат почалася шалена гроза.

"Дехто просто скочувався з гори через сильний вітер. Було дуже страшно", - говорить актор.

І тоді трапилося найстрашніше - в кількох людей, які були на горі, влучила блискавка.

"В одного з них почався епілептичний напад. У нього зупинилося дихання, з рота витікала піна. Всі запанікували. Та я поквапився надати домедичну допомогу, і хлопець почав дихати", - розповів він.

На щастя, медики доволі швидко піднялися на гору і надали вже постраждалим всю необхідну допомогу.

Зазначимо, що щохвилини у світі виникає понад шість тисяч блискавок. Попри безліч страшилок про електричну стихію, ймовірність загинути від її удару дуже низька та дорівнює шансам померти від падіння з ліжка. Статистика свідчить: 9 з 10 постраждалих залишаються живі після ураження блискавкою. Однак наслідки можуть жахати: зупинка серця, паралізоване дихання, вторинні опіки, пошкоджені барабанні перетинки, ПТСР.

Хто такий Олексій Гнатковський

Актор народився у Івано-Франківську. Свою акторську кар'єру розпочав після закінчення Інституту мистецтв ПНУ імені Василя Стефаника.

З 2008 року Олексій є актором Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Його виступи на сцені завжди викликають шквал емоцій у глядачів. Актор відомий своєю харизмою, талантом і здатністю перевтілюватися в різноманітні образи. За свою творчу діяльність був удостоєний звання Заслуженого артиста України.

Широкому загалу Гнатковський став відомий завдяки ролі брата ватажка опришків у фільмі "Довбуш". Ця роль принесла йому всеукраїнську популярність та визнання.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Також великою популярністю у різних куточках країни користується вистава "Як виростити чоловіка в домашніх умовах", де Гнатковський грає з Ірмою Вітовською.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

У лютому 2024 року він став переможцем премії "Золотий ліфон", здобувши звання найсексуальнішого українського актора.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Окрім театральної сцени та кіно, Гнатковський активно бере участь у різних соціальних проектах, займається волонтерською діяльністю, допомагаючи ЗСУ.