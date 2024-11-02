"Ця війна не на рік, не на два": зірка українського кіно озвучив чесну думку про майбутнє
Український актор Олексій Гнатовський розповів про те, чи потрібно зараз знімати кіно. Окрім цього, зірка фільму "Довбуш" зізнався, чого нам зараз не вистачає.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), думками про війну Гнатовський поділився в інтерв'ю для OBOZ.UA .
За словами актора, в нашій країні нібито є проблема. І це - відсутність "правильної української пропаганди".
"Росія зараз на війну кидає всі ресурси, зокрема мільярди виділила на кінопродукцію. Знімають багато агітаційних фільмів на воєнну тематику, вони розуміють, як працювати з умами", - вважає Гнатовський.
Також Олексій зазначив, що нині потрібно знімати нові фільми. Вони потрібні для тих, хто живе у певній "бульбашці", в якій немає війни. Стрічки мають повертати таких людей до реальності.
"Кожен із нас перебуває у своїй бульбашці. У моїй - тільки війна, тобто в мене частина сім'ї, друзі зараз воюють. Я, на жаль, залишаюся тут, у тилу. У мене з цього приводу є свої переживання і страждання. Я живу війною", - пояснив актор.
Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
"Є люди, в бульбашці яких немає війни, і от для них потрібно знімати такі фільми, повертати до цього. А є ті, хто з цього процесу не виходив, і їм потрібно піти на виставу, просто посміятися, висміяти свій стрес", - додав він.
На думку Гнатовського, ми не маємо програти ментально. Адже якщо це станеться, то "сенсу в цих територіях нема". І тому, вважає артист, потрібно пам'ятати про війну. Адже вона, як зазначив Олексій, може тривати довго.
"Нам треба виховувати наступні покоління, бо ця війна не на рік, не на два - на покоління. Тому потрібно знімати такі фільми, навіть шлак, тому що на цьому шлаку режисери-початківці набивають руку. Це теж чесно. Тільки б хотів, щоб дурниці знімалися за власний рахунок, а не державний", - заявив Олексій.
Нагадаємо, раніше зірка "Довбуша" вперше розповів про синів та красуню-дружину.
Окрім цього, Гнатовський накинувся на батьків дітей, які розмовляють російською.