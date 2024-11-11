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Відомого українського співака спіймали "на гарячому": намагався втекти за кордон

Понеділок 11 листопада 2024 12:23
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Відомого українського співака спіймали "на гарячому": намагався втекти за кордон Панас Буйний (фото: instagram.com/panas_bujny)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярного українського співака Панаса Буйного спіймали "на гарячому" під час тренувань на кордоні, коли він намагався втекти за межі країни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Артист спробував нелегально перетнути кордон, перелізши через колючий паркан, не попередивши співробітників Державної прикордонної служби.

Однак йому не вдалося здійснити втечу, оскільки завдяки ретельній роботі та пильності охорони кордону, порушники не змогли досягти своєї мети.

"Я спробував втекти… Звісно, це жарт, адже ніколи не поступлюсь принципам совісті та моралі. Це моя країна, моя земля, де я буду жити повсякчас. Де б не був, все одно як це не банально - тут найкраще", - написав Буйний.

Відомого українського співака спіймали &quot;на гарячому&quot;: намагався втекти за кордон

Панаса Буйного спіймали на кордоні (фото: instagram.com/panas_bujny)

Зі слів Панаса, він пройшов тренування у прикордонників відділу «Смільниці» 7 прикордонного Карпатського загону.

"Дякую, що бережете державний кордон та сумлінну працю", - сказав співак.

Буйний також наголосив на важливості дотримання законів і закликав уникати неправомірних вчинків.

"Жити тут найкраще, цінуйте та робіть усе від себе можливе аби наблизити перемогу, і не прийдеться думати про втечі...", - підсумував артист.

Відомого українського співака спіймали &quot;на гарячому&quot;: намагався втекти за кордон

Панас Буйний (фото: instagram.com/panas_bujny)

Що відомо про Панаса Буйного

Панас Буйний - український співак, який здобув популярність завдяки своїм яскравим пісням і гумористичному підходу до творчості. Він є автором та виконавцем низки хітів, серед яких "Вишенька-Черешенька", "Щастя, здоров’я, многая літа", "Оба-на" та інші. Свою кар'єру він розпочав в середині 2010-х років.

Відомого українського співака спіймали &quot;на гарячому&quot;: намагався втекти за кордонВідомого українського співака спіймали &quot;на гарячому&quot;: намагався втекти за кордон

Панас Буйний (фото: instagram.com/panas_bujny)

У 2023 році Панас презентував свій перший сольний концерт у Львові, продовжуючи розвивати свою кар'єру та здобувати прихильників по всій Україні. Артист активно працює над новими релізами, а також бере участь у благодійних заходах, підтримуючи важливі соціальні ініціативи.

Окрім музичної кар'єри, він також активно взаємодіє з фанами через соцмережі та не боїться відкрито висловлювати свої думки щодо актуальних подій у країні.

Раніше популярна акторка після одруження повідомила про виїзд за кордон з чоловіком.

Також ми писали, що відомого актора-воїна перевели до іншого підрозділу ЗСУ.

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