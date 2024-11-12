Украинский актер спас жизнь человеку: что известно

Как Гнатковский спас человека

По словам 39-летнего актера, инцидент произошел много лет назад в Карпатах.

"Это произошло на Говерле. Тогда я еще работал журналистом на телевидении. После Оранжевой революции мы готовили репортаж о том, как Виктор Ющенко восходил на гору. На самом деле в тот день очень много людей пошли на Говерлу. Было тысячи желающих! Собственными глазами видел, как поднимались беременная женщина, а еще мужчина с ампутированной ногой", - вспомнил Алексей.

Однако после восхождения на самую высокую вершину украинских Карпат началась сильная гроза.

"Некоторые просто скатывались с горы из-за сильного ветра. Было очень страшно", - говорит актер.

И тогда случилось самое страшное - в нескольких людей, которые были на горе, попала молния.

"У одного из них начался эпилептический приступ. У него остановилось дыхание, изо рта вытекала пена. Все запаниковали. Но я поспешил оказать домедицинскую помощь, и парень начал дышать", - рассказал он.

К счастью, медики довольно быстро поднялись на гору и предоставили уже пострадавшим всю необходимую помощь.

Отметим, что ежеминутно в мире возникает более шести тысяч молний. Несмотря на множество страшилок об электрической стихии, вероятность погибнуть от ее удара очень низкая и равна шансам умереть от падения с кровати. Статистика свидетельствует: 9 из 10 пострадавших остаются живы после поражения молнией. Однако последствия могут ужасать: остановка сердца, парализованное дыхание, вторичные ожоги, поврежденные барабанные перепонки, ПТСР.

Кто такой Алексей Гнатковский

Актер родился в Ивано-Франковске. Свою актерскую карьеру начал после окончания Института искусств ПНУ имени Василия Стефаника.

С 2008 года Алексей является актером Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Его выступления на сцене всегда вызывают шквал эмоций у зрителей. Актер известен своей харизмой, талантом и способностью перевоплощаться в разнообразные образы. За свою творческую деятельность был удостоен звания Заслуженного артиста Украины.

Широкой общественности Гнатковский стал известен благодаря роли брата предводителя повстанцев в фильме "Довбуш". Эта роль принесла ему всеукраинскую популярность и признание.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Также большой популярностью в разных уголках страны пользуется спектакль "Как вырастить мужчину в домашних условиях", где Гнатковский играет с Ирмой Витовской.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

В феврале 2024 года он стал победителем премии "Золотой лифон", получив звание самого сексуального украинского актера.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Кроме театральной сцены и кино, Гнатковский активно участвует в различных социальных проектах, занимается волонтерской деятельностью, помогая ВСУ.