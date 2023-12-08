Російський бандитський серіал зомбує українську молодь. Мінкульт закликає не популяризувати "Слово пацана"

Міністерство культури та інформаційної політики України відреагувало на популярність російського пропагандиського серіалу про казанські банди 1980-х років "Слово пацана" в українському медіапросторі. Лідерів думок, які продовжують поширювати ворожий контент, закликали припинити "підігрувати окупантам".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням сайт Мінкульту.

Деталі

У публікації наголосили на тому, що серіал російського виробництва, який прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну країні-агресорці, містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим.

Мінкульт пояснив, що не так із "Словом пацана" (фото: instagram.com/mkip_ukraine)

Також у Мінкульті підкреслили, що контент РФ не транслюється на офіційних українських платформах, відтак знайти його можна на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже внесла 22 російські медіасервіси до переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора як ті, що не можуть транслюватися в Україні.

"Наголошуємо, що для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, аби запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо - підлітків", - звернулися до українців у Мінкульт.

"Слово пацана" (фото: кадр із серіалу)

Вкотре дісталося і блогерам, які продовжують промоцію ворожого контенту, "і свідомо чи несвідомо підігрують окупантам".

Адже споживаючи та розповсюджуючи продукт, вироблений державою-агресором, вони опосередковано долучаються до фінансування армії Росії. Тож через просування культури ворога гинуть наші люди - і військові, і цивільні.

Наостанок автори публікації закликали людей підтримувати українських кінематографістів, багато з яких відзначені на міжнародних кінофестивалях, зокрема у Каннах і Венеційському кінофестивалі.

"Пам’ятаймо, що, пускаючи російський контент в наш інформаційний простір, - ми програємо. Наша велика перемога складається з невеликих виборів на користь України", - підсумували у дописі.