Українським військовим можуть компенсовувати оренду житла: яка сума виплат

Українські військові можуть отримати фінансову компенсацію за винайм житла. Однак сума цих відшкодувань залежить від регіону, де проходить службу військовий.

Як отримати виплати та яку суму вони становлять - читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто може розраховувати на виплати

Відповідно до Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднаймання житла та його оренду право на виплату компенсації мають

військовослужбовці ЗСУ, НГУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони у тому числі:

особи офіцерського складу (у тому числі за призовом)

рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ї

відряджені до Міністерства освіти та науки чи Державного космічного агентства

Які документи необхідно надати

Для отримання грошової компенсації військовослужбовці разом з рапортом подають такі документи:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім'ї

копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім'ї

копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім'ї, який проживає разом з ним

копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та інших документів, що підтверджують родинні стосунки

належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану службою Міноборони, НГУ, відповідним підрозділом СБУ, розвідувальними органами, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби, МОН, ДКА, Управління державної охорони

Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця.

Військовослужбовці також можуть придбати власне житло за програмою "єОселя" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Яка сума компенсації

Розмір компенсації встановлений наказом Міноборони "Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2021 рік".

Українські військові можуть отримувати такі суми виплат залежно від регіону:

у місті Київ - 3 800 грн на місяць

в обласних центрах - 2 850 грн на місяць

в інших населених пунктах - 1 900 грн на місяць

Однак якщо військовослужбовець має трьох і більше членів сім'ї розмір компенсації збільшуються в 1,5 раза:

у місті Київ - 5 700 грн на місяць

в обласних центрах - 4 275 грн на місяць

в інших населених пунктах - 2 850 грн на місяць

Грошова компенсація виплачується щомісяця в поточному місяці за попередній.

В яких випадках військовий не отримає виплати

У Наказі Міноборони передбачено ситуації, коли військовослужбовець не буде отримувати компенсацію. Серед них:

наявність у військовослужбовця або членів його сім'ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам для постійного проживання

проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку

проживання військовослужбовця в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження

нездача службового жилого приміщення за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України

штучне погіршення військовослужбовцем житлових умов, внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру

Крім того, передбачені й випадки, коли виплати будуть припинені:

отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення

виключення зі списків особового складу військової частини, Держспецзв’язку

вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім'єю

встановлення факту подання військовослужбовцем неправдивої інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації

У такому разі виплати припиняють на наступний день після підтвердження одного з цих фактів.