Украинским военным могут компенсировать аренду жилья: какая сумма выплат

Украинские военные могут получить финансовую компенсацию по найму жилья. Однако сумма этих возмещений зависит от региона, где проходит военная служба.

Как получить выплаты и какую сумму они составляют - читайте ниже в материале Styler.

Кто может рассчитывать на выплаты

В соответствии с Порядком выплаты денежной компенсации военнослужащим за съем жилья и его аренду право на выплату компенсации имеют

военнослужащие ВСУ, НГУ, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, Управления государственной охраны, в том числе:

лица офицерского состава (в том числе по призыву)

рядового, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту

курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, имеющих семьи

командированы в Министерство образования и науки или Государственное космическое агентство

Какие документы необходимо предоставить

Для получения денежной компенсации военнослужащие вместе с рапортом представляют следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи

копии документов, удостоверяющих регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков

информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и бюро технической инвентаризации о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи

копии справок о регистрации места жительства (пребывания), выданные органом регистрации, на военнослужащего и каждого члена его семьи, проживающего вместе с ним

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и других документов, подтверждающих родственные отношения

надлежащим образом заверенную копию справки об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы, выданную службой Минобороны, НГУ, соответствующим подразделением СБУ, разведывательными органами, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, МОН, ГКА, Управления государственной охраны

Денежная компенсация выплачивается начиная со дня регистрации поданного в установленном порядке рапорта военнослужащего.

Военнослужащие также могут приобрести собственное жилье по программе "єОселя" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Какая сумма компенсации

Размер компенсации установлен приказом Минобороны "О бюджетной политике Министерства обороны Украины на 2021 год".

Украинские военные могут получать следующие суммы выплат в зависимости от региона:

в городе Киев - 3 800 грн в месяц

в областных центрах - 2 850 грн в месяц

в других населенных пунктах - 1 900 грн в месяц

Однако если у военнослужащего есть трое и больше членов семьи, размер компенсации увеличиваются в 1,5 раза:

в городе Киев - 5 700 грн в месяц

в областных центрах - 4 275 грн в месяц

в других населенных пунктах - 2 850 грн в месяц

Денежная компенсация выплачивается ежемесячно в текущем месяце за предыдущий.

В каких случаях военный не получит выплаты

В Приказе Минобороны предусмотрено ситуации, когда военнослужащий не будет получать компенсацию. Среди них:

наличие у военнослужащего или членов его семьи жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям для постоянного проживания

проживание военнослужащего в специально приспособленной казарме или общежитии

проживание военнослужащего в населенных пунктах по месту прохождения военной службы и/или в непосредственной близости от места прохождения военной службы, что позволяет ежедневно своевременно прибывать к месту ее прохождения

несдача служебного жилого помещения по предыдущему месту прохождения военной службы, кроме лиц, прибывших с временно оккупированной территории Украины

искусственное ухудшение военнослужащим жилищных условий вследствие изъятия жилого помещения, используемого для осуществления хозяйственной деятельности промышленного характера

Кроме того, предусмотрены и случаи, когда выплаты будут прекращены:

получение (приобретение) военнослужащим жилого помещения

исключение из списков личного состава воинской части, Госспецсвязи

отъезд военнослужащего в заграничную командировку вместе с семьей

установление факта представления военнослужащим ложной информации, ставшей основанием для выплаты денежной компенсации

В таком случае выплаты прекращаются на следующий день после подтверждения одного из этих фактов.