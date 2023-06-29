Які види виплат для військових з інвалідністю існують в Україні: названо суми
Військовослужбовці, які отримали певну групу інвалідності внаслідок виконання служби, можуть розраховувати на соціальні виплати. Вони встановлюються в розмірі від 40% до 100% сум грошового забезпечення військового.
Про це йдеться в Законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Які суми пенсій існують
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в таких розмірах:
особам з інвалідністю внаслідок війни:
- I групи - 100% сум грошового забезпечення
- II групи - 80% сум грошового забезпечення
- III групи - 60% сум грошового забезпечення
іншим особам з інвалідністю:
- I групи - 70% сум грошового забезпечення
- II групи - 60% сум грошового забезпечення
- III групи - 40% сум грошового забезпечення
Скільки становить мінімальна пенсія
Мінімальні розміри пенсій за інвалідністю встановлюються:
- для військовослужбовців з-поміж осіб сержантського і старшинського складу строкової служби у розмірі 110% від вищезазначених сум
- з-поміж військовослужбовців (крім осіб з-поміж військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу - 120%, з-поміж осіб офіцерського складу - 130%.
За бажанням, пенсія за інвалідністю для військовослужбовця може бути призначена і за загальними нормами відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тоді пенсія буде залежати від загального стажу, зарплати та групи інвалідності.
У будь-якому випадку загальний розмір пенсії з усіма надбавками в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:
- для І групи - 13 604,50 гривні
- для ІІ групи - 10 988,25 гривні
- для ІІІ групи - 7534,80 гривні
Раніше ми розповідали, яка довідка обов'язково повинна бути у військового, щоб отримувати виплати.
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