Українським рибалкам повідомили про скасування важливої заборони

Що потрібно знати рибалкам в Україні

30 вересня у переважній більшості регіонів України закінчується заборона на вилов раків у період їхньої другої линяння. Це не стосується річки Дунай, придунайських озер та водойм дністровського басейну Одеської області.

Зазначається, що з початку жовтня рибалкам дозволяється лов цих безхребетних з дотриманням Правил аматорського та спортивного рибальства.

Зокрема, одній людині за добу дозволяється зловити 30 раків. При цьому мінімальний розмір рака, який можна ловити рибалкам, становить 9-11 см (залежно від водойм).

Водночас забороняється ручний збір раків у темний час доби (пізніше години від заходу сонця і раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Яке покарання "світить" за незаконне добування раків

За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству.

Українським рибалкам нагадують про відповідальне ставлення цих водних мешканців під час риболовлі, адже компенсація за одного незаконно виловленого раку становить 3332 грн.