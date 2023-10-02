Українським рибалкам повідомили про скасування важливої заборони

Українським рибалкам дозволили з початку жовтня виловлювати раків у період їхньої другої линьки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Державного агентства меліорації та рибного господарства України.
30 вересня у переважній більшості регіонів України закінчується заборона на вилов раків у період їхньої другої линяння. Це не стосується річки Дунай, придунайських озер та водойм дністровського басейну Одеської області.
Зазначається, що з початку жовтня рибалкам дозволяється лов цих безхребетних з дотриманням Правил аматорського та спортивного рибальства.
Зокрема, одній людині за добу дозволяється зловити 30 раків. При цьому мінімальний розмір рака, який можна ловити рибалкам, становить 9-11 см (залежно від водойм).
Водночас забороняється ручний збір раків у темний час доби (пізніше години від заходу сонця і раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству.
Українським рибалкам нагадують про відповідальне ставлення цих водних мешканців під час риболовлі, адже компенсація за одного незаконно виловленого раку становить 3332 грн.
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