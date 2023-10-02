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Украинским рыбакам сообщили об отмене важного запрета

Фото: Украинским рыбакам сообщили важную новость (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинским рыбакам разрешили с начала октября вылавливать раков в период их второй линьки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Что нужно знать рыбакам в Украине

30 сентября в подавляющем большинстве регионов Украины заканчивается запрет на лов раков в период их второй линьки. Это не касается реки Дунай, придунайских озер и водоемов днестровского бассейна Одесской области.

Отмечается, что с начала октября рыбакам разрешается ловля этих беспозвоночных с соблюдением Правил любительского и спортивного рыболовства.

В частности, одному человеку в сутки разрешается поймать 30 раков. При этом минимальный размер рака, который разрешено ловить рыбакам, составляет 9-11 см (в зависимости от водоемов).

В то же время запрещается ручной сбор раков в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Какое наказание "светит" за незаконное добывание раков

За незаконное добывание раков предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Украинским рыбакам напоминают об ответственном отношении этих водных жителей во время рыбалки, ведь компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Кстати, раньше мы писали о том, что в Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг.

А также рассказывали о том, на что нужно обращать внимание при покупке живой рыбы, чтобы не отравиться.

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