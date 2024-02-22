Українським пенсіонерам зробили заяву щодо "блокування" карток

Що треба знати пенсіонерам

Якщо пенсіонер, внутрішньо переміщена особа, зареєстрована як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців) і на картці відсутній рух коштів, його пенсія продовжує нараховуватись.

Однак до вирішення обставин, пов'язаних з відсутністю руху коштів на картці, пенсія не перераховується на картковий рахунок.

Це обумовлено тим, що багато пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих до 24.02.2022 року, проживають на тимчасово окупованих територіях. У такій ситуації держава не може оперативно отримати інформацію про доступ власника до картки та його живість, оскільки в умовах війни ризики втрати зв'язку з людьми значно збільшуються.

Отже, для продовження виплати пенсії такій особі, державі потрібно підтвердження того, що пенсіонер живий та самостійно користується карткою. До отримання підтвердження пенсія нараховується, але не перераховується на картку.

Коли пенсіонер підтверджує свою особу, нараховані суми перераховуються на його рахунок. Важливо відзначити, що інформація про можливе блокування картки не відповідає дійсності.