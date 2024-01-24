Хто з українців може втратити субсидію та як її оформити
Хто може втратити субсидію в Україні (колаж РБК-Україна)
Субсидію в Україні у деяких категорій населення можуть забрати.
У кого саме можуть забрати пільгу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики.
У кого можуть забрати субсидію
Так, пільгу скасують, якщо:
- заявник-отримувач помер
- при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;
- зміні місця проживання;
- виявленні додаткових доходів.
Як оформити субсидію
Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.
Для того, щоб оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія. Необхідні для цього документи:
- посвідчення особи;
- декларація про доходи;
- заява.
Також додатково у вас можуть попросити такі документи:
- довідка про статус ВПО;
- договір оренди.
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