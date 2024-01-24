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Хто з українців може втратити субсидію та як її оформити

Середа 24 січня 2024 10:40
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Хто з українців може втратити субсидію та як її оформити Хто може втратити субсидію в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Субсидію в Україні у деяких категорій населення можуть забрати.

У кого саме можуть забрати пільгу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство соціальної політики.

У кого можуть забрати субсидію

Так, пільгу скасують, якщо:

  • заявник-отримувач помер
  • при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;
  • зміні місця проживання;
  • виявленні додаткових доходів.

Як оформити субсидію

Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.

Для того, щоб оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія. Необхідні для цього документи:

  • посвідчення особи;
  • декларація про доходи;
  • заява.

Також додатково у вас можуть попросити такі документи:

  • довідка про статус ВПО;
  • договір оренди.


Як ми раніше писали, українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля до кінця зими.

До речі, у Кабміні закликають українців оформляти субсидії.

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