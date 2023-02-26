На українських водіїв чекають нові штрафи: таких ще точно не було!

В Україні можуть з'явитися штрафи за небезпечне перевезення тварин. Основне завдання нововведення полягає в убезпеченні дорожнього руху разом із тваринами.

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.

За що можна отримати новий штраф

Народні депутати, які запропонували зміни, помітили, що все більше громадян беруть домашніх тварин із собою в подорожі та поїздки. Проте, за їхніми словами, тварини можуть заважати водієві та навіть спричинити аварію.

Цих принципів потрібно дотримуватися під час перевезення тварин:

забезпечення комфорту для тварини та водночас безпеки для пасажирів

уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху

вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки

розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння

надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини

дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами

Яка сума нового штрафу

За порушення правил перевезення тварин нардепи пропонують ввести адміністративну відповідальність.

Штраф за порушення складатиме 510 гривень. Проте якщо правопорушення повториться знову, водія оштрафують на суму 850 гривень.

Які ще штрафи з'явилися в Україні

Восени минулого року в Україні ввели покарання за використання незаконних номерних знаків на машинах ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби.

Залежно від типу порушення можна спустошити свій гаманець на суму від 1190 до 5100 гривень. У випадку з найвищим штрафом водію може загрожувати позбавлення права керувати автомобілем на термін від 3 до 6 місяців.

До того ж нещодавно поліція звернулася до водіїв із проханням не публікувати фото своїх посвідчень водія в інтернеті. Річ у тому, що це дає можливість використати персональні дані зловмисникам.

Коли поліцейські перевіряють водійське за наявними базами даних, то переконуються, що під таким номером документа взагалі не існує, або він виданий на ім'я іншої особи.

За купівлю фальшивих документів на українців чекатиме кримінальна відповідальність.