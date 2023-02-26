Украинских водителей ждут новые штрафы: таких еще точно не было!

В Украине могут появиться штрафы за опасную перевозку животных. Основная задача нововведения состоит в обеспечении дорожного движения вместе с животными.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

За что можно получить новый штраф

Предложившие изменения народные депутаты заметили, что все больше граждан берут домашних животных с собой в путешествия и поездки. Однако, по их словам, животные могут мешать водителю и даже привести к аварии.

Эти принципы должны соблюдаться при перевозке животных:

обеспечение комфорта для животных и одновременно безопасности для пассажиров

избегание влияния животного на соблюдение водителем правил дорожного движения

выбор специальных средств для перевозки, отвечающих стандартам безопасности

расположение и фиксация места перевозки животного за пределами переднего сиденья

надежное крепление любых средств для перевозки животного

соблюдение законодательства о транспортировке животных внутри страны и за ее пределами

Какая сумма нового штрафа

За нарушение правил перевозки животных нардепы предлагают ввести административную ответственность.

Штраф за нарушение составит 510 гривен. Однако, если правонарушение повторится снова, водителя оштрафуют на сумму 850 гривен.

Какие еще штрафы появились в Украине

Осенью прошлого года в Украине ввели наказание за использование незаконных номерных знаков на машинах ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы.

В зависимости от типа нарушения можно опустошить кошелек на сумму от 1190 до 5100 гривен. В случае с самым высоким штрафом водителю может грозить лишение права управлять автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев.

К тому же недавно полиция обратилась к водителям с просьбой не публиковать фото своих водительских удостоверений в интернете. Дело в том, что это позволяет использовать персональные данные злоумышленникам.

Когда полицейские проверяют водительское по имеющимся базам данных, то убеждаются, что под таким номером документа вообще не существует или он выдан на имя другого лица.

За покупку фальшивых документов украинцев будет ждать уголовная ответственность.