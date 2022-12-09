На українських водіїв чекають нові правила: що зміниться і коли

Що саме зміниться?

У процедурі реєстрації транспортного засобу варто очікувати кількох змін одночасно.

За словами заступника начальника Головного сервісного центру МВС Володимира Баранця, перша зміна стосується експертного дослідження транспортного засобу, яке проводить Експертна служба МВС.

"Воно виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу", - розповів Баранець.

Огляд експертів не можна було здійснювати онлайн. Проте тепер така можливість доступна.

Алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі-продажу авто тепер стає таким:

спочатку варто звернутись до Експертної служби МВС та отримати їх висновок про транспортний засіб

потім власник та покупець або їх представники із чинним висновком звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію транспортного засобу. Це також можна буде зробити онлайн

Фото: hsc.gov.ua

Іншою зміною є те, що відтепер не обов'язково мати пластиковий бланк свідоцтва про реєстрацію машини та пластиковий бланк посвідчення водія.

"При замовленні онлайн послуги обміну посвідчення водія або онлайн послуги перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документа - тільки цифровий", - повідомив Володимир Баранець.

Таким чином електронні посвідчення навіть можуть вважатися єдиним дійсним документом, а не лише так само чинним.

Стосовно перевірки даних, то вона містить всебічне опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС за всіма потрібними базами та лише потім схвалення або відхилення заявки.

Зміни набувають чинності 14 грудня 2022 року.