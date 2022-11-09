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Які документи потрібні під час виїзду з дитиною за кордон: процедуру спростили

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Середа 09 листопада 2022 14:48
Які документи потрібні під час виїзду з дитиною за кордон: процедуру спростили Фото: Як виїхати з дитиною за кордон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Питання щодо порядку виїзду за межі України у зв'язку з останніми подіями в країні для багатьох знову актуальне.

Які документи потрібні, якщо за кордон виїжджає дитина у супроводі родичів, розповіли на сторінці Юридичний порадник для ВПО у Facebook.

Правозахисники нагадують, що наразі виїзд дітей, які є громадянами України, спростили.

Так, згідно з Правилами перетину державного кордону громадянами України діти, яким виповнилося 16 років, можуть самостійно виїжджати за межі країни за наявності будь-якого з документів, що засвідчують їхню особу (наприклад, ID-картка, закордонний паспорт).

Діти, які не досягли 16 років. Їхній виїзд дозволяється за умови:

  • виїзду з ними батьків чи одного із батьків;
  • бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима;
  • інших осіб, уповноважених одним із батьків письмовою заявою, засвідченим органом опіки та піклування.

При цьому у разі, якщо дітей супроводжують родичі, при виїзді за межі країни потрібно буде надати:

  • документ, що засвідчує особу дитини. Це може бути:
  • свідоцтво про народження дитини (якщо дитина молодша 14 років);
  • паспорт громадянина України;
  • закордонний паспорт дитини;
  • інші документи, що містять інформацію про особистість;
  • документ, що засвідчує особу родича дитини (паспорт, закордонний паспорт тощо);
  • документи, що підтверджують родинні зв'язки дитини з особою, що її супроводжує (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, якщо змінювали прізвище після укладення шлюбу тощо);
  • або заяву від батька, із зазначенням, що саме ця особа вивозить дитину за кордон (завірена в органах опіки та піклування).

Чи потрібна нотаріальна довіреність другого з батьків?

За законом наявність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібна під час дії військового стану.

Як ми писали раніше, в Україні змінили правила виїзду за кордон.

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