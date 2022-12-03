Як відновити паспорт під час воєнного стану: що потрібно знати
Під час повномасштабної війни в Україні існує велика ймовірність втрати документів.
РБК-Україна розповідає, що треба для відновлення паспорта та куди звертатись.
В разі втрати паспорта, необхідно в першу чергу подати заяву в поліцію отримати підтвердження про її реєстрацію. Після чого можна звернутись до однієї з трьох установ для отримання нового документу:
- підрозділ ДМС;
- ЦНАП;
- Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
Для оформлення нового паспорта необхідно мати з собою:
- заяву в поліцію;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення вашого паспорту на території України);
- квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;
- документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.
Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи, але лише на підконтрольній Україні території й там, де немає активних бойових дій. Зауважимо, що оформити новий документ можна незалежно від наявності чи відсутності довідки ВПО.
Для розв'язання додаткових питань можна звертатись за номером:
- 15-48 - на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції;
- +38 (096) 078-84-33 - для дзвінків з-за кордону та з ТОТ;
- +38 (066) 813-62-39 - на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО (WhatsApp/Telegram/Viber).
Нагадаємо, 1 грудня, українець, якого примусово вивезли до РФ, оформив посвідчення на повернення в Україну у рамках експериментального проекту.
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