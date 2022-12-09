Украинских водителей ждут новые правила: что изменится и когда

Что же изменится?

В процедуре регистрации транспортного средства следует ожидать нескольких смен одновременно.

По словам заместителя начальника Главного сервисного центра МВД Владимира Баранца, первое изменение касается экспертного исследования транспортного средства, проводимого Экспертной службой МВД.

"Оно выделяется из процедуры регистрации в сервисном центре МВД. Выделение не означает отмены. Теперь его нужно проходить до того, как обращаться за услугой регистрации и перерегистрации транспортного средства", - рассказал Баранец.

Обзор экспертов нельзя было производить онлайн. Однако теперь такая возможность доступна.

Алгоритм регистрации транспортного средства в Украине при купле-продаже авто теперь становится таким:

сначала следует обратиться в Экспертную службу МВД и получить их заключение о транспортном средстве

затем владелец и покупатель или их представители с действующим заключением обращаются в сервисный центр МВД и производят перерегистрацию транспортного средства. Это также можно будет сделать онлайн

Фото: hsc.gov.ua

Другим изменением является то, что теперь не обязательно иметь пластиковый бланк свидетельства о регистрации машины и пластиковый бланк водительского удостоверения.

"При заказе онлайн услуги обмена водительского удостоверения или онлайн услуги перерегистрации транспортного средства можно выбрать опцию без изготовления физического документа - только цифровой", - сообщил Владимир Баранец.

Таким образом, электронные удостоверения даже могут считаться единственным действительным документом, а не только таким же действующим.

Что касается проверки данных, то она содержит всестороннюю обработку заявки администратором сервисного центра МВД по всем необходимым базам и только затем одобрение или отклонение заявки.

Изменения вступают в силу 14 декабря 2022 года.