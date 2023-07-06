В украинских школах может появиться новый предмет: что дополнительно будут изучать дети
В школах Черновцов планируют ввести новую дисциплину для изучения, а именно сортировку мусора.
Об этом сообщил заместитель городского головы Игорь Крохмаль в комментарии "Молодий буковинець".
Зачем детям такой урок
Чиновник говорит, что Закон "Об обращении с бытовыми отходами" требует захоранивать только отсортированный мусор, поэтому сортировкой занимаются на специальных полигонах.
По его словам, в этот процесс важно привлекать и жителей города. В Черновцах уже начали устанавливать сортировочные контейнеры. Однако приучать к сортировке нужно с детства, поэтому в школах хотят ввести соответствующую дисциплину.
"В этом году планируем начать консультации со всеми учебными заведениями по внедрению у них уроков сортировки мусора. В то же время те, кто предоставляют услуги, могут предложить баки и его вывоз. Это довольно интересный опыт, который уже был введен в других городах Украины. Там увидели: если детей научить сортировать мусор, они дома учат этому родителям", - рассказывает Крохмаль.
Добавим, что несколькими днями раньше с аналогичной идеей выступили и в Закарпатье.
Система украинского образования ждет много изменений (фото: Андрей Дидковский, УНИАН)
Какие еще изменения в образовании следует ожидать в ближайшее время
Министерство образования Украины заявило о сокращении количества предметов в школах. Однако самые важные и ключевые для обучения останутся.
Сегодня МОН не рассматривает сокращение таких дисциплин:
- история Украины
- украинский язык
- химия
- физика
- математика
- биология
Таким образом, главные предметы все же останутся и будут преподаваться учащимся в полном объеме. Сам Оксен Лисовой отмечает, что улучшение образовательной программы заключается в наполнении этих предметов полезными знаниями.
Кроме того, по словам министра, переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. И он должен пройти в рамках реформы Новой украинской школы.
Как будут учиться дети с первого сентября
Оксен Лисовой выражает надежду, что офлайн обучение все-таки начнется со следующего учебного года, однако отмечает, что в этом есть и определенные риски.
"Часть людей уехали за границу, и как показывает мировая практика, возвращаются далеко не все. Поэтому есть такой риск, что когда выйдем в офлайн, потеряем часть студентов и часть преподавателей", - рассказал он.
Глава МОН добавляет, что сегодня образовательные потери очень большие, в том числе и в социальном развитии подростков.
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