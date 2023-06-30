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Деяким учасникам НМТ 2023 анулюють результати тесту: за що і кого спіткає така доля

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Україна, П'ятниця 30 червня 2023 13:52
Деяким учасникам НМТ 2023 анулюють результати тесту: за що і кого спіткає така доля За що можуть анулювати результати НМТ (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Декому з учасників Національного мультипредметного тесту (НМТ) можуть анулювати результати іспиту. До такого покарання призводить одне серйозне порушення.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в інтерв'ю "24 каналу".

За словами пані Тетяни, складання НМТ цього року стало безпрецедентним у контексті недобросовісності абітурієнтів.

Річ у тому, що 12 червня під час першої зміни НМТ в мережі з'явилося відео про те, як стороння особа виконує вдома завдання тесту замість якогось учасника.

Однак сам учасник у цей момент перебував в аудиторії та нібито писав іспит.

В УЦОЯО зазначили, що таке могло стати можливим через те, що система обмеження доступу до платформи просто не спрацювала.

"Наші технічні фахівці й фахівці у сфері IT моментально почали шукати можливі причини й уживати заходів для їх подолання. І це нам вдалося. Протягом наступних днів таких випадків не було. Цьому сприяла як цілеспрямована робота інструкторів у ТЕЦ, які почали ретельніше відстежувати роботу учасників, так і технічні заходи", - сказала директорка.

Тепер УЦОЯО унеможливить доступ сторонніх осіб до тестової платформи НМТ, а учаснику, який порушив правила тестування, анулюють його результати.

"Укотре закликаємо вступників не намагатися скористатися недоброчесними схемами. Ви ризикуєте своїм майбутнім, забираючи в себе шанс на вступ до закладу вищої освіти на бакалаврську або магістерську програму", - наголосила пані Тетяна.

Де перевірити результати НМТ

Результати вступників уже розмістили в персональних кабінетах учасників основної сесії національного мультитесту. Перевіряти необхідно вкладку "Результати".

Там також доступна опція формування інформаційної картки, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України.

Дізнатися свій результат НМТ можна за посиланням.

Деяким учасникам НМТ 2023 анулюють результати тесту: за що і кого спіткає така доля

Нагадаємо, що вступна кампанія цього року переважно здійснюватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника, реєстрація яких розпочнеться 1 липня. Прийом заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.

Раніше ми розповідали про те, що в тестах НМТ виявили помилку.

А ще писали, чи можна оскаржити результат іспиту, якщо абітурієнт з ним не згоден.

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нмт вступ 2023 Вступна кампанія