Українських рибалок запрошують працювати в Антарктиці: хто потрібен і як подати заявку

Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) дозволила рибалкам з України долучитися до здійснення промислу в сезон 2024-2025 років.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм розповідає, хто саме може отримати роботу в Антарктиці та як подати заявку.
ККАМЛР - це міжурядова організація, що:
Нещодавно ККАМЛР повідомила держави, які входять до організації, щодо можливості подавати заявки на здійснення промислу у 2024-2025 роках.
Виходячи з цього, Держрибагентство від імені України (як держави-члена ККАМЛР з 1994 року) планує подання заявок суб'єктів господарювання на ведення промислової діяльності в Антарктиці.
Засідання ККАМЛР в Австралії у 2022 році (фото: darg.gov.ua)
Основними промисловими видами у зоні відповідальності Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики є:
Водночас у Держрибагентстві уточнили, що українські рибальські судна здійснюють у цій зоні промисел:
Цікаво також, що у зоні відповідальності ККАМЛР не передбачено встановлення національних квот вилову, тобто вилов водних біоресурсів здійснюється за олімпійським принципом - до вичерпання загального ліміту дозволеного до вилову ресурсу у конкретному підрайоні промислу.
"Згадані ліміти, промислові сезони, вимоги до знарядь лову та умови ведення промислу у зоні відповідальності ККАМЛР встановлюються відповідними заходами зі збереження ККАМЛР", - додали у держагенстві.
Антарктичний іклач - велетенська риба, що живе на великій глибині (фото: en.wikipedia.org)
Нині Держрибагентство приймає заявки від суб'єктів господарювання:
Подати їх потрібно до 25 травня 2024 року (оскільки передати їх до ККАМЛР необхідно до 1 червня 2024 року).
Подати заявки на будь-який із промислів можна кількома способами:
Будь-яку додаткову інформацію з цього питання можна отримати у відділі Держрибагентства з міжнародного співробітництва - зателефонувавши за номером: +38 044 484 63 31.
Той, хто з будь-яких причин не може подзвонити, може написати листа на електронну пошту за адресою: inter@darg.gov.ua.
Оголошення щодо заявок на роботу в Антарктиці (інфографіка: darg.gov.ua)
Згідно з наданою ККАМЛР додатковою інформацією щодо можливості здійснення промислу у зоні дії Конвенції зі збереження морських живих ресурсів Антарктики у промисловому сезоні 2024/2025, за розгляд заявок на участь у промислі знімається плата:
Уточнюється, що заявки на участь у промислі повинні бути оплачені до 1 липня 2024 року, інакше розглянуті вони не будуть.
"Оплата за розгляд відповідних заявок на участь у промислі здійснюється суб'єктами господарювання, які мають намір здійснювати промислову діяльність у зоні відповідальності ККАМЛР", - додали у прес-службі комісії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли й чому саме українцям заборонили рибалити на водоймах і в річках.
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