Українських рибалок запрошують працювати в Антарктиці: хто потрібен і як подати заявку

Основне про ККАМЛР і роботу в Антарктиці

ККАМЛР - це міжурядова організація, що:

відповідає за виконання положень Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики

здійснює контроль за промисловою діяльністю у межах районів, на які розповсюджується дія Конвенції

здійснює контроль за науково-дослідною діяльністю у межах районів, на які розповсюджується дія Конвенції

Нещодавно ККАМЛР повідомила держави, які входять до організації, щодо можливості подавати заявки на здійснення промислу у 2024-2025 роках.

Виходячи з цього, Держрибагентство від імені України (як держави-члена ККАМЛР з 1994 року) планує подання заявок суб'єктів господарювання на ведення промислової діяльності в Антарктиці.

Засідання ККАМЛР в Австралії у 2022 році (фото: darg.gov.ua)

Промислові види у зоні відповідальності ККАМЛР

Основними промисловими видами у зоні відповідальності Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики є:

антарктичний криль

риби роду іклачів

льодяна риба

Водночас у Держрибагентстві уточнили, що українські рибальські судна здійснюють у цій зоні промисел:

антарктичного криля

антарктичного іклача

патагонського іклача (чорного або чилійського сібаса)

Цікаво також, що у зоні відповідальності ККАМЛР не передбачено встановлення національних квот вилову, тобто вилов водних біоресурсів здійснюється за олімпійським принципом - до вичерпання загального ліміту дозволеного до вилову ресурсу у конкретному підрайоні промислу.

"Згадані ліміти, промислові сезони, вимоги до знарядь лову та умови ведення промислу у зоні відповідальності ККАМЛР встановлюються відповідними заходами зі збереження ККАМЛР", - додали у держагенстві.

Антарктичний іклач - велетенська риба, що живе на великій глибині (фото: en.wikipedia.org)

Яку заявку, коли і як можна подати

Нині Держрибагентство приймає заявки від суб'єктів господарювання:

на участь в новому промислі

на участь у пошуковому промислі

на участь у дослідному промислі

на участь у промислі антарктичного криля

Подати їх потрібно до 25 травня 2024 року (оскільки передати їх до ККАМЛР необхідно до 1 червня 2024 року).

Подати заявки на будь-який із промислів можна кількома способами:

у паперовому вигляді (за адресою: вул. Січових Стрільців, 45-А, м. Київ, 04053)

в електронному вигляді (на електронну пошту: darg@darg.gov.ua)

Будь-яку додаткову інформацію з цього питання можна отримати у відділі Держрибагентства з міжнародного співробітництва - зателефонувавши за номером: +38 044 484 63 31.

Той, хто з будь-яких причин не може подзвонити, може написати листа на електронну пошту за адресою: inter@darg.gov.ua.

Оголошення щодо заявок на роботу в Антарктиці (інфографіка: darg.gov.ua)

Вартість розгляду заявок на участь у промислі

Згідно з наданою ККАМЛР додатковою інформацією щодо можливості здійснення промислу у зоні дії Конвенції зі збереження морських живих ресурсів Антарктики у промисловому сезоні 2024/2025, за розгляд заявок на участь у промислі знімається плата:

за розгляд заявок на участь у новому або пошуковому промислі іклача чи інших відмінних від криля видів - 9 829 австралійських доларів (близько 254 200 грн) за кожне судно та кожен промисловий підрайон

за розгляд заявок на участь у сталому промислі криля - 9 338 австралійських доларів (близько 241 500 грн) за кожне судно

за розгляд заявок на участь у новому або пошуковому промислі криля - 9 338 австралійських доларів (близько 241 500 грн) за кожне судно

за розгляд заявок на участь у дослідних промислах - на один план досліджень за умови використання одного судна - 4 914 австралійських доларів (близько 127 090 грн)

за розгляд заявок на участь у дослідних промислах - за умови використання більше ніж одного судна - 9 829 австралійських доларів (близько 254 200 грн), у цьому випадку сума плати буде розподілена між сторонами, які виконують план досліджень

Уточнюється, що заявки на участь у промислі повинні бути оплачені до 1 липня 2024 року, інакше розглянуті вони не будуть.

"Оплата за розгляд відповідних заявок на участь у промислі здійснюється суб'єктами господарювання, які мають намір здійснювати промислову діяльність у зоні відповідальності ККАМЛР", - додали у прес-службі комісії.