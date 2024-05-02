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Українських рибалок запрошують працювати в Антарктиці: хто потрібен і як подати заявку

Як рибалкам знайти роботу в Антарктиці - знають не всі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) дозволила рибалкам з України долучитися до здійснення промислу в сезон 2024-2025 років.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм розповідає, хто саме може отримати роботу в Антарктиці та як подати заявку.

Основне про ККАМЛР і роботу в Антарктиці

ККАМЛР - це міжурядова організація, що:

  • відповідає за виконання положень Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики
  • здійснює контроль за промисловою діяльністю у межах районів, на які розповсюджується дія Конвенції
  • здійснює контроль за науково-дослідною діяльністю у межах районів, на які розповсюджується дія Конвенції

Нещодавно ККАМЛР повідомила держави, які входять до організації, щодо можливості подавати заявки на здійснення промислу у 2024-2025 роках.

Виходячи з цього, Держрибагентство від імені України (як держави-члена ККАМЛР з 1994 року) планує подання заявок суб'єктів господарювання на ведення промислової діяльності в Антарктиці.

Засідання ККАМЛР в Австралії у 2022 році (фото: darg.gov.ua)

Промислові види у зоні відповідальності ККАМЛР

Основними промисловими видами у зоні відповідальності Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики є:

  • антарктичний криль
  • риби роду іклачів
  • льодяна риба

Водночас у Держрибагентстві уточнили, що українські рибальські судна здійснюють у цій зоні промисел:

  • антарктичного криля
  • антарктичного іклача
  • патагонського іклача (чорного або чилійського сібаса)

Цікаво також, що у зоні відповідальності ККАМЛР не передбачено встановлення національних квот вилову, тобто вилов водних біоресурсів здійснюється за олімпійським принципом - до вичерпання загального ліміту дозволеного до вилову ресурсу у конкретному підрайоні промислу.

"Згадані ліміти, промислові сезони, вимоги до знарядь лову та умови ведення промислу у зоні відповідальності ККАМЛР встановлюються відповідними заходами зі збереження ККАМЛР", - додали у держагенстві.

Антарктичний іклач - велетенська риба, що живе на великій глибині (фото: en.wikipedia.org)

Яку заявку, коли і як можна подати

Нині Держрибагентство приймає заявки від суб'єктів господарювання:

  • на участь в новому промислі
  • на участь у пошуковому промислі
  • на участь у дослідному промислі
  • на участь у промислі антарктичного криля

Подати їх потрібно до 25 травня 2024 року (оскільки передати їх до ККАМЛР необхідно до 1 червня 2024 року).

Подати заявки на будь-який із промислів можна кількома способами:

  • у паперовому вигляді (за адресою: вул. Січових Стрільців, 45-А, м. Київ, 04053)
  • в електронному вигляді (на електронну пошту: darg@darg.gov.ua)

Будь-яку додаткову інформацію з цього питання можна отримати у відділі Держрибагентства з міжнародного співробітництва - зателефонувавши за номером: +38 044 484 63 31.

Той, хто з будь-яких причин не може подзвонити, може написати листа на електронну пошту за адресою: inter@darg.gov.ua.

Оголошення щодо заявок на роботу в Антарктиці (інфографіка: darg.gov.ua)

Вартість розгляду заявок на участь у промислі

Згідно з наданою ККАМЛР додатковою інформацією щодо можливості здійснення промислу у зоні дії Конвенції зі збереження морських живих ресурсів Антарктики у промисловому сезоні 2024/2025, за розгляд заявок на участь у промислі знімається плата:

  • за розгляд заявок на участь у новому або пошуковому промислі іклача чи інших відмінних від криля видів - 9 829 австралійських доларів (близько 254 200 грн) за кожне судно та кожен промисловий підрайон
  • за розгляд заявок на участь у сталому промислі криля - 9 338 австралійських доларів (близько 241 500 грн) за кожне судно
  • за розгляд заявок на участь у новому або пошуковому промислі криля - 9 338 австралійських доларів (близько 241 500 грн) за кожне судно
  • за розгляд заявок на участь у дослідних промислах - на один план досліджень за умови використання одного судна - 4 914 австралійських доларів (близько 127 090 грн)
  • за розгляд заявок на участь у дослідних промислах - за умови використання більше ніж одного судна - 9 829 австралійських доларів (близько 254 200 грн), у цьому випадку сума плати буде розподілена між сторонами, які виконують план досліджень

Уточнюється, що заявки на участь у промислі повинні бути оплачені до 1 липня 2024 року, інакше розглянуті вони не будуть.

"Оплата за розгляд відповідних заявок на участь у промислі здійснюється суб'єктами господарювання, які мають намір здійснювати промислову діяльність у зоні відповідальності ККАМЛР", - додали у прес-службі комісії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли й чому саме українцям заборонили рибалити на водоймах і в річках.

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