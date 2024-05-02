Украинских рыбаков приглашают работать в Антарктике: кто нужен и как подать заявку

Основное про ККАМЛР и работу в Антарктике

ККАМЛР - это межправительственная организация, которая:

отвечает за выполнение положений Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики

осуществляет контроль за промышленной деятельностью в пределах районов, на которые распространяется действие Конвенции

осуществляет контроль за научно-исследовательской деятельностью в пределах районов, на которые распространяется действие Конвенции

Недавно ККАМЛР уведомила государства, входящие в организацию, о возможности подачи заявок на осуществление промысла в 2024-2025 годах.

Исходя из этого, Госрыбагентство от имени Украины (как государства-члена ККАМЛР с 1994 года) планирует подачу заявок субъектов хозяйствования на ведение промышленной деятельности в Антарктике.

Заседание ККАМЛР в Австралии в 2022 году (фото: darg.gov.ua)

Промышленные виды в зоне ответственности ККАМЛР

Основными промышленными видами в зоне ответственности Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики являются:

антарктический криль

рыбы рода клыкачей

ледяная рыба

В то же время в Госрыбагентстве уточнили, что украинские рыболовные суда осуществляют в этой зоне промысел:

антарктического криля

антарктического клыкача

патагонского клыкача (черного или чилийского сибаса)

Интересно также, что в зоне ответственности ККАМЛР не предусмотрено установление национальных квот отлова, то есть отлов водных биоресурсов осуществляется по олимпийскому принципу - до исчерпания общего лимита разрешенного к отлову ресурса в конкретном подрайоне промысла.

"Упомянутые лимиты, промышленные сезоны, требования к орудиям ловли и условия ведения промысла в зоне ответственности ККАМЛР устанавливаются соответствующими мерами по сохранению ККАМЛР", - добавили в госагентстве.

Антарктический клыкач - огромная рыба, живущая на большой глубине (фото: en.wikipedia.org)

Какую заявку, когда и как можно подать

В настоящее время Госрыбагентство принимает заявки от субъектов ведения хозяйства:

на участие в новом промысле

на участие в поисковом промысле

на участие в исследовательском промысле

на участие в промысле антарктического криля

Подать их нужно до 25 мая 2024 года (так как передать их в ККАМЛР необходимо до 1 июня 2024 года).

Подать заявки на любой из промыслов можно несколькими способами:

в бумажном виде (по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 45-А, г. Киев, 04053)

в электронном виде (по электронной почте: darg@darg.gov.ua)

Любую дополнительную информацию по этому вопросу можно получить в отделе Госрыбагентства по международному сотрудничеству - позвонив по телефону: +38 044 484 63 31.

Тот, кто по каким-либо причинам не может позвонить, может написать письмо по электронной почте по адресу: inter@darg.gov.ua.

Объявление насчет заявок на работу в Антарктике (инфографика: darg.gov.ua)

Стоимость рассмотрения заявок на участие в промысле

Согласно предоставленной ККАМЛР дополнительной информации о возможности осуществления промысла в зоне действия Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики в промышленном сезоне 2024/2025, за рассмотрение заявок на участие в промысле взимается плата:

за рассмотрение заявок на участие в новом или поисковом промысле клыкача или других отличных от криля видов - 9 829 австралийских долларов (около 254 200 грн) за каждое судно и каждый промышленный подрайон

за рассмотрение заявок на участие в постоянном промысле криля - 9 338 австралийских долларов (около 241 500 грн) за каждое судно

за рассмотрение заявок на участие в новом или поисковом промысле криля - 9 338 австралийских долларов (около 241 500 грн) за каждое судно

за рассмотрение заявок на участие в исследовательских промыслах - на один план исследований при использовании одного судна - 4 914 австралийских долларов (около 127 090 грн)

за рассмотрение заявок на участие в исследовательских промыслах - при использовании более одного судна - 9 829 австралийских долларов (около 254 200 грн), в этом случае сумма платы будет распределена между сторонами, выполняющими план исследований

Уточняется, что заявки на участие в промысле должны быть оплачены до 1 июля 2024 года, иначе рассмотрены они не будут.

"Оплата за рассмотрение соответствующих заявок на участие в промысле производится субъектами хозяйствования, которые намерены осуществлять промышленную деятельность в зоне ответственности ККАМЛР", - добавили в пресс-службе комиссии.