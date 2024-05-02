Украинских рыбаков приглашают работать в Антарктике: кто нужен и как подать заявку

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР) разрешила рыбакам из Украины приобщиться к осуществлению промысла в сезон 2024-2025 годов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ рассказывает, кто именно может получить работу в Антарктике и как подать заявку.
ККАМЛР - это межправительственная организация, которая:
Недавно ККАМЛР уведомила государства, входящие в организацию, о возможности подачи заявок на осуществление промысла в 2024-2025 годах.
Исходя из этого, Госрыбагентство от имени Украины (как государства-члена ККАМЛР с 1994 года) планирует подачу заявок субъектов хозяйствования на ведение промышленной деятельности в Антарктике.
Заседание ККАМЛР в Австралии в 2022 году (фото: darg.gov.ua)
Основными промышленными видами в зоне ответственности Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики являются:
В то же время в Госрыбагентстве уточнили, что украинские рыболовные суда осуществляют в этой зоне промысел:
Интересно также, что в зоне ответственности ККАМЛР не предусмотрено установление национальных квот отлова, то есть отлов водных биоресурсов осуществляется по олимпийскому принципу - до исчерпания общего лимита разрешенного к отлову ресурса в конкретном подрайоне промысла.
"Упомянутые лимиты, промышленные сезоны, требования к орудиям ловли и условия ведения промысла в зоне ответственности ККАМЛР устанавливаются соответствующими мерами по сохранению ККАМЛР", - добавили в госагентстве.
Антарктический клыкач - огромная рыба, живущая на большой глубине (фото: en.wikipedia.org)
В настоящее время Госрыбагентство принимает заявки от субъектов ведения хозяйства:
Подать их нужно до 25 мая 2024 года (так как передать их в ККАМЛР необходимо до 1 июня 2024 года).
Подать заявки на любой из промыслов можно несколькими способами:
Любую дополнительную информацию по этому вопросу можно получить в отделе Госрыбагентства по международному сотрудничеству - позвонив по телефону: +38 044 484 63 31.
Тот, кто по каким-либо причинам не может позвонить, может написать письмо по электронной почте по адресу: inter@darg.gov.ua.
Объявление насчет заявок на работу в Антарктике (инфографика: darg.gov.ua)
Согласно предоставленной ККАМЛР дополнительной информации о возможности осуществления промысла в зоне действия Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики в промышленном сезоне 2024/2025, за рассмотрение заявок на участие в промысле взимается плата:
Уточняется, что заявки на участие в промысле должны быть оплачены до 1 июля 2024 года, иначе рассмотрены они не будут.
"Оплата за рассмотрение соответствующих заявок на участие в промысле производится субъектами хозяйствования, которые намерены осуществлять промышленную деятельность в зоне ответственности ККАМЛР", - добавили в пресс-службе комиссии.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда и почему украинцам запретили рыбачить на водоемах и в реках.
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