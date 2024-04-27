Яку спеціальність обрати, щоб через 5 років стати успішним і багатим: поради вступникам
Вже незабаром українські випускники та абітурієнти складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) і обиратимуть спеціальність, за якою навчатимуться в університеті. Від обраної професії залежить не лише персональний успіх і кар'єра, але і рівень заробітної плати.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку саме спеціальність обрати, щоб у майбутньому стати успішним і багатим.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Education.ua, Освітній центр SwP, GoIT Global, спеціалізований портал ГРИВНЯ, "Вступ.ОСВІТА.UA", Great Learning, Career Fitter.
Як обрати, на кого вчитися
Вибір майбутньої професії - серйозний крок. Щоб якнайвідповідальніше обрати, за якою саме спеціальністю навчатись в університеті, експерти радять, перш за все, звернути увагу на власні інтереси, здібності та вміння.
Крім того, можна дослідити актуальні рейтинги спеціальностей та професій, найбільш затребуваних та популярних в Україні та за кордоном.
Навчання має бути в радість (ілюстрація: pixabay.com)
Рейтинги спеціальностей в Україні
Згідно з даними освітнього центру SwP, до п'яти найбільш популярних напрямків для майбутніх студентів в Україні у 2024 році можна віднести:
- стоматологію
- психологію
- журналістику
- міжнародні відносини
- готельно-ресторанну справу
Водночас у міжнародній EdTech компанії BUKI зазначають, що перспективними професіями для дівчат є:
- монтажер відео
- тестувальник або QA інженер
- UX дизайнер
- Product менеджер
- аналітик даних
Перелік найкращих професій для хлопців є відмінним:
- Front-end розробник (відповідальний за створення інтерфейсу сайту, додатку чи програмного забезпечення)
- спеціаліст із кібербезпеки
- кіберюрист
- трейдер (здійснює операції купівлі та продажу на ринках із метою заробітку)
- спеціаліст оборонної промисловості (розробник, науковець, інженер)
Деякі професії дозволяють працювати віддалено - не виходячи з дому (ілюстрація: pixabay.com)
Виходячи з перспектив IT-професій та ключових трендів 2024 року, власний рейтинг перспективних найближчими роками професій склала також провідна школа айтішних професій GoIT. За словами експертів, успіх і стабільну зарплату варто шукати у таких напрямах:
- штучний інтелект і машинне навчання (Data Scientist, AI/ML Engineer, експерт з AI-безпеки)
- кібербезпека та кіберзахист (етичні хакери, аналітики, експерти)
- AR/VR - розширена та віртуальна реальність (AR/VR Developer, 3D Modeler)
- розробка відеоігор (3D-художники, геймдизайнери, AR/VR-розробники)
- інтернет речей (IoT Developer, System Integrator)
- хмарні технології (архітектори, інженери, тестувальники хмарних рішень)
- дизайн, програмування і тестування ПЗ
- аналітика (Business Analyst, Data Analyst)
Ще один рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні склав спеціалізований портал ГРИВНЯ. Згідно з даними авторів дослідження, майбутнім випускникам можна вчитися, перш за все, на:
- IT-фахівців
- медичних працівників
- спеціалістів з маркетингу та реклами
- психологів і консультантів зі здоров’я
- екологів
Найбільш затребувані професії в Україні 2024 року (інфографіка: grivnya.in.ua)
Інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" також склала рейтинг спеціальностей - за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань). Згідно з цими даними, найбільша кількість вступників надає перевагу таким спеціальностям:
- право
- психологія
- філологія
- комп'ютерні науки
- менеджмент
Найбільш актуальні та високооплачувані професії світу
Тим часом спеціалізована платформа Great Learning зазначає, що серед найбільш високооплачуваних професій у світі варто згадати:
- анестезіолога
- хірурга (щелепно-лицевого хірурга)
- психіатра
- ортодонта (стоматолога)
- IT-спеціалістів
- корпоративного юриста
- інвестиційного банкіра
- інженера-нафтовика
- ветеринарного лікаря
- менеджера з маркетингу тощо
Майбутня робота має приносити не лише дохід, але й задоволення (ілюстрація: pixabay.com)
Ще одна міжнародна платформа Career Fitter оцінила популярність професій у 2024 році, виходячи з найбільшої кількості актуальних вакансій та рівня середньої зарплати. До п'ятірки кращих, згідно з їхніми даними, потрапили такі спеціальності:
- помічник з догляду та піклування за особами на дому
- розробник програмного забезпечення
- шеф-кухар
- складські робітники
- дипломована медсестра
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити.
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