В українських магазинах зросли ціни на яйця: у скільки зараз обійдеться десяток

Як змінились ціни

У вересні 10 яєць (С1) "Квочка" у фірмовому пакуванні коштували 47, 33 грн, "Ясенсвіт" - 48,72 грн.

Тоді як станом на 4 жовтня ціни на яйця "Квочка" зросли до 53,80 грн, а "Ясенсвіт" до 51,47 грн за 10 шт.

Додамо, що ціни на продукт у кожному магазині різні.

Ціни на яйця в Україні (скриншот: index.minfin.com.ua)

Які ціни у супермаркетах

Найдорожче брендовані яйця коштують у супермаркеті "АТБ" - 54,80 грн, тоді як звичайні - 43 грн за 10 шт.

Ціна на яйця в "АТБ" (фото: скриншот)

Трохи менше вартують яйця у популярних супермаркетах "Novus" - 53,99 грн, "Varus" - 50,90 грн та "Auchan" - 50,40 грн.

Ціна на яйця у "Varus" (фото: скриншот)

Ціна на яйця у "Novus" (фото: скриншот)

Ціна на яйця в "Auchan" (фото: скриншот)

Що буде з цінами далі

Фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький попереджав, що протягом наступних двох кварталів (з середини осені-2023 до середини весни-2024) вартість курячих яєць може зрости на 25-30%.

Тому до кінця року десяток яєць коштуватиме щонайменше 52 грн за 10 шт, а максимум - 80 грн.

Це станеться через стрімке підвищення цін на енергоносії протягом липня-серпня. Тому виробники вимушені будуть підвищувати ціни на продукцію.