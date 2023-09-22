Подорожчає практично все. Які продукти восени злетять у ціні, а якими товарами не варто запасатися

В Україні восени 2023 року подорожчає практично все, починаючи від хліба до м'яса.

Які продукти подорожчають восени

За словами експерта, восени на нас чекає подорожчання практично всіх груп продуктів. На жаль, подорожчає популярний продукт - хліб.

Починаючи з хліба, бо борошно вже на 5-7% зросло в ціні. Цього року аграрії використовували менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками.Коли засівали озиму пшеницю - ціни на добрива різко зросли і, відповідно, аграрії не мали фінансового запасу.Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі воно посилюватиметься", - повідомив Стефанишин.

За його словами, вартість м'яса та птиці теж зросте, причина – брак ресурсу.

"Вартість м'яса однозначно зростатиме, ціна на свинину та птицю вже зросла на 10%. Свинина - через брак ресурсу. Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та ВРХ, відчутно повну залежність від імпорту", - впевнений Іван Миколайович.

Також він прогнозує зростання цін на молочні продукти.

"По маслу - немає видимих причин для зростання вартості, хіба що супутні чинники, як вартість палива, енергетики. Проблема з цукром виникне через світову проблему дефіциту цукру та проблеми Індії. Фактично врожай у нас хороший, площі збільшені, а ціна зростатиме через залежність від світових цін і того ж зростання експорту", - розповів експерт.

Що цього сезону не подорожчало

На щастя, цього року фермери в Україні зібрали добрий урожай овочів. Тому ціни на ці продукти навіть нижчі, ніж торік. Впала ціна на баклажани, моркву, цибулю.

"Особливо баклажан, зараз він коштує 20 гривень за кілограм, а торік у цей час було 59 грн. Морква та цибуля вдвічі впали порівняно з торішніми. Морква була 16 грн/кг – цього року 7-8, цибуля була 23 грн - стала 12. Потроху сезонно ціна зростає, але загалом порівняно з минулим роком овочі будуть дешевшими до перших заморозків", - резюмував Стефанишин.