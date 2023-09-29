В українських магазинах змінились ціни на сіль: скільки зараз коштує
Під кінець вересня в Україні дещо здешевшали деякі продукти. Ціна на морську харчову сіль протягом серпня-вересня зменшилась майже на 50 копійок
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дані сайту "Мінфін".
Які зараз ціни
Середня ціна на цей продукт у вересні становить 31,37 грн/кг, тоді як у минулому місяці вартість була 31,81 гривні. У липні в середньому морська харчова сіль коштувала 32,91 грн/кг.
Ціни на харчову морську сіль в Україні (скриншот: index.minfin.com.ua)
У популярних українських супермаркетах ціни на морську сіль зараз такі:
- Varus - 28,80 грн/кг
- Megamarket - 37,60 грн/кг
- Auchan - 33,70 грн/кг
- Novus - 34,99 грн/кг
Ціна на сіль в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)
Ціна на сіль в Auchan (скриншот: auchan.ua)
Ціна на сіль в Megamarket (скриншот: megamarket.zakaz.ua)
Ціна на сіль в Varus (скриншот: varus.ua)
Що з цінами на цукор та спеції
В супермаркетах також дещо змінились і ціни на популярні спеції, цукор та крупи:
- цукор кристалічний - 34,40 грн/кг
- перець чорний горошок - 15,07 грн/20г
- приправи до шашлику - 8,21 грн/20г
- гречка - 37,75 грн/кг
- рис довгий - 79,43 грн/кг
- рис круглий - 82,75 грн/кг
- пшоно - 33,90 грн/кг
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