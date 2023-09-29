В українських магазинах змінились ціни на сіль: скільки зараз коштує

Під кінець вересня в Україні дещо здешевшали деякі продукти. Ціна на морську харчову сіль протягом серпня-вересня зменшилась майже на 50 копійок

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дані сайту " Мінфін ".

Які зараз ціни

Середня ціна на цей продукт у вересні становить 31,37 грн/кг, тоді як у минулому місяці вартість була 31,81 гривні. У липні в середньому морська харчова сіль коштувала 32,91 грн/кг.

Ціни на харчову морську сіль в Україні (скриншот: index.minfin.com.ua)

У популярних українських супермаркетах ціни на морську сіль зараз такі:

Varus - 28,80 грн/кг

Megamarket - 37,60 грн/кг

Auchan - 33,70 грн/кг

Novus - 34,99 грн/кг

Ціна на сіль в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)

Ціна на сіль в Auchan (скриншот: auchan.ua)

Ціна на сіль в Megamarket (скриншот: megamarket.zakaz.ua)

Ціна на сіль в Varus (скриншот: varus.ua)

Що з цінами на цукор та спеції

В супермаркетах також дещо змінились і ціни на популярні спеції, цукор та крупи: