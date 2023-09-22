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В українських магазинах на 26% подорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує

В Україні подорожчала цибуля (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні фермерів готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 9-15 грн/кг. А це в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт аналітичного проекту EastFruit.

Чому збільшилась ціна

Фахівці кажуть, що активно підвищувати ціни на цибулю фермерам дозволяє вельми високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній і роздрібних мереж. 

При цьому пропозиція цибулі високої якості досить обмежена, що пов’язано з несприятливими погодними умовами, а також зі стримуванням продажів такої продукції самими виробниками.

Також ціна на цибулю в Україні сьогодні все ще значно нижча, ніж минулого року. Так, наприкінці вересня 2022 року фермери продавали цю продукцію у 2 рази дорожче, ніж сьогодні.

Однак, аналітики подорожчання вважають тимчасовим явищем, оскільки збирання цибулі в українських господарствах усе ще триває, а її пропозиція на ринку до середини жовтня залишатиметься доволі високою.

Які ціни у супермаркетах

В українських супермаркетах середня ціна на ріпчасту цибулю складає 12,25 грн/кг. Зокрема, вартість у кожному супермаркеті доволі різна.

Ціна цибулю в АТБ (скриншот: atbmarket)

Ціна на цибулю в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)

Ціна на цибулю в Varus (скриншот: varus.ua)

Ціна на цибулю у Сільпо (скриншот: shop.silpo.ua)

Ціна на цибулю в Megamarket (скриншот: megamarket.zakaz.ua)

Раніше ми повідомляли, які продукти восени злетять у ціні, а якими товарами не варто запасатися.

Також читайте, що на початку вересня змінилися ціни на крупи.

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