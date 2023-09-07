Ціни на крупи змінилися на початку вересня: що подорожчало, а що подешевшало

В Україні ціни на деякі популярні крупи почали падати, а деякі навпаки - зростати. У найбільших мережевих супермаркетах у перші дні вересня оновили ціни на гречку, рис, макарони, пшеничну крупу та пшоно.

Ми проаналізували ціни в супермаркетах та розповідаємо, які крупи піднялися в ціні, а які навпаки - подешевшали.

Ціни на гречку

Середня ціна гречки у серпні становила у більшості українських супермаркетів від 45 до 49 гривень. Нині ціна трохи опустилася.

Найдешевшу гречку ми знайшли у Varus – 32,50 грн за 900 р. У Novus 1 кг гречки коштує від 38,29 грн. В Ашані - від 41,90 грн за кілограм та у Метро - 37,90 грн за 1 кг.

Ціна на гречку в Varus (скриншот)

Ціна на гречку Novus (скриншот)

Ціна на гречку в "Ашані" (скриншот)

Ціна на гречку в Metro (скриншот)

Ціни на рис

Ця популярна крупа повільно, але досить стабільно повзе в ціні й на початку вересня на покупців чекав неприємний сюрприз - рис знову подорожчав.

Найнижчу ціну за пачку рису в 900 г ми знайшли у Varus - 34,90 грн. Подрібнена рисова крупа у цьому ж супермаркеті - від 38,60 грн за 900 г, Шліфований пропарений - 44,90 грн.

У Novus 1 кг рису коштуватиме 42,99 грн, а пропарений - близько 60 грн за 1 кг. А в Ашані звичайний шліфований та пропарений коштують однаково - від 49,90 за 1 кг.

У Метро пачки у 800 г - 44,90 грн, а за 1 кг рису доведеться віддати 47,50 грн.

Ціна на рис у Varus (скриншот)

Ціна на рис Novus (скриншот)

Ціна на рис в Metro (скриншот)

Ціна на рис в "Ашані" (скриншот)

Ціни на пшоно

Кілограм цієї корисної крупи за місяць у ціні суттєво не змінився і майже у всіх супермаркетах пшоно продається за доступною ціною.

У Novus – від 30,99 грн за 1 кілограм

В Ашані – від 28,90 грн за 1 кг

У Varus – від 26,50 за упаковку 900 г

У Метро - 29,90 за пачку в 800 г та від 32,70 за 1 кг

Середня ціна кілограма пшона у серпні – від 25 до 33 гривень.

Ціна на пшоно Varus (скриншот)

Ціна на пшоно Novus (скриншот)

Ціна на пшоно в "Ашані" (скриншот)

Ціна на пшоно в Metro (скриншот)

Ціни на пшеничну крупу

Пшенична крупа також трохи зросла в ціні. У серпні її можна було знайти в магазинах за ціною від 13 до 15 грн за пачку 800 р. Зараз майже скрізь ціна упаковки в середньому від 20 гривень.

У Varus найдешевша – від 12,50 грн за 900 р. Артек – від 25,50 грн за 900 р.

У Novus – від 23,99 за 900 г

В Ашані – 19,50 за упаковку в 800 г, 25,50 за 1 кг.

У Метро - 21,90 за 800 г

Ціна на пшеничну крупу Varus (скриншот)

Ціна на пшеничну крупу Novus (скриншот)

Ціна на пшеничну крупу в "Ашані" (скриншот)

Ціна на пшеничну крупу в Metro (скриншот)

Ціни на макарони

А ось макарони та спагетті знову опустилися в ціні. Упаковка 400 г у середньому коштує зараз від 16-18 гривень і вище. А кілограм макаронів можна купити від 20-22 гривень.

Novus - Спагетті 500 г - від 15,99 грн, макарони 400 г - від 16,99 грн, макарони 1 кг - від 23,49 грн

Ашан - спагетті 450 г - 15,90 грн, макарони 400 г - 18,20 грн, макарони 1 кг - від 26,90 грн

Varus – спагетті 450 г - від 18,90 грн, макарони 400 г - від 18,10 грн, макарони 1 кг - від 23,50 грн

Метро – спагетті 1 кг - від 24,90 грн, макарони 1 кг –- від 24,90 грн.

Ціни на макарони в Novus (скриншот)

Ціни на макарони в Ашані (скриншот)

Ціни на макарони Varus (скриншот)

Ціни на макарони в Метро (скриншот)

Усі ціни вказані станом на 6 вересня 2023 року.