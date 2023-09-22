В украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит

Почему увеличилась цена

Специалисты говорят, что активно повышать цены на лук фермерам позволяет очень высокий спрос на данную продукцию со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

При этом предложение лука высокого качества достаточно ограничено, что связано с неблагоприятными погодными условиями, а также сдерживанием продаж такой продукции самими производителями.

Также цена на лук в Украине сегодня все еще значительно ниже, чем в прошлом. Так, в конце сентября 2022 года фермеры продавали эту продукцию в 2 раза дороже, чем сегодня.

Однако аналитики подорожания считают временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет оставаться достаточно высоким.

Какие цены в супермаркетах

В украинских супермаркетах средняя цена на репчатый лук составляет 12,25 грн/кг. В частности, стоимость в каждом супермаркете довольно разная.

Цена лука в АТБ (скриншот: atbmarket)

Цена на лук в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)

Цена на лук в Varus (скриншот: varus.ua)

Цена на лук в Сільпо (скриншот: shop.silpo.ua)

Цена на лук в Megamarket (скриншот:megamarket.zakaz.ua)