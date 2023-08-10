На українських дорогах з'явиться ще 50 камер фіксації порушень: де варто бути обережними

Де в Україні на дорогах працюють камери (фото: Freepik)

З 11 серпня на дорогах України розпочнуть роботу ще 50 відеокомплексів фіксації правопорушень. 19 з них працюватимуть вперше, а решта відновлюють свою роботу після початку повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.