На українських дорогах з'явиться ще 50 камер фіксації порушень: де варто бути обережними
З 11 серпня на дорогах України розпочнуть роботу ще 50 відеокомплексів фіксації правопорушень. 19 з них працюватимуть вперше, а решта відновлюють свою роботу після початку повномасштабної війни.
Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.
Де камери запускають вперше
Бердичів - один комплекс
- вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу - вулиця Волочаївська
Кривий Ріг - два комплекси
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця 21-ї бригади Національної гвардії
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця Дніпровське шосе
Суми - один комплекс
- вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу - вулиця Війська Запорозького
Ужгород - два комплекси
- вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу - вулиця Антона Макаренка
- вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу - проспект Свободи
Чернівці - п'ять комплексів
- проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу - вулиця Героїв Майдану
- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу - вулиця Небесної сотні
- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу - вулиця Олександра Щербанюка
- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу - вулиця Клубна
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу - Чернівецька об’їзна дорога
Вінницька область - два комплекси
- на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Вінниця
Закарпатська область - два комплекси
- на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу - село Верхній Коропець
- на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу - вулиця Доманинська
Тернопільська область - три комплекси
- на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу - Тернопіль
- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу - Кременець
- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Великі Борки
Чернівецька область - один комплекс
- на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу - Сторожинець
В Україні стає більше камер відеофіксації перевищення швидкості, тому потенційно може зрости кількість штрафів (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Де камери відновлюють свою роботу
Вінниця - один комплекс
- проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу - вулиця Келецька
Львів - один комплекс
- вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу - вулиця Івана Величковського
Хмельницький - два комплекси
- Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу - вулиця Молдавська
- проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу - Старокостянтинівське шосе
Суми - чотири комплекси
- вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу - вулиця Сергія Табали
- вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу - вулиця Кустовська
- вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу - площа Незалежності
- вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу - вулиця Івана Харитоненка
Житомирська область - два комплекси
- на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Київ
- на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Рівне
Івано-Франківська область - один комплекс
- на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу - вулиця Грушевського
Київська область - 11 комплексів
- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - с. Капітанівка
- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Київ
- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - село Віта-Поштова
- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Київ
- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - село Віта-Поштова
- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу - Київ
- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу - Обухів
- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу - Харків
- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу - Ворзель
Кіровоградська область - один комплекс
- на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Одеса
Львівська область - шість комплексів
- на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Львів
- на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - село Красів
- на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - вулиця Перемоги
- на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Кам'янопіль
- на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу - Львів
- на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу - Львів
Одеська область - один комплекс
- на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Київ
Чернігівська область - один комплекс
- на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу - Мена
Загалом в Україні працюють 215 камер фіксації порушень. Переглянути весь список можна за посиланням.
Штрафи за перевищення швидкості
Нагадаємо, що відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:
- більш ніж на 20 км/год - 340 гривень
- більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень
Раніше ми розповідали, чи виписують штрафи за відсутність аптечки та вогнегасника.
А ще повідомляли про те, що для водіїв "голосних" транспортних засобів готують нові штрафи.