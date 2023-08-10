ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На українських дорогах з'явиться ще 50 камер фіксації порушень: де варто бути обережними

Новость на русском →
Україна, Четвер 10 серпня 2023 10:42
На українських дорогах з'явиться ще 50 камер фіксації порушень: де варто бути обережними Де в Україні на дорогах працюють камери (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

З 11 серпня на дорогах України розпочнуть роботу ще 50 відеокомплексів фіксації правопорушень. 19 з них працюватимуть вперше, а решта відновлюють свою роботу після початку повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Де камери запускають вперше

Бердичів - один комплекс

  • вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу - вулиця Волочаївська

Кривий Ріг - два комплекси

  • Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця 21-ї бригади Національної гвардії
  • Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця Дніпровське шосе

Суми - один комплекс

  • вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу - вулиця Війська Запорозького

Ужгород - два комплекси

  • вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу - вулиця Антона Макаренка
  • вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу - проспект Свободи

Чернівці - п'ять комплексів

  • проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу - вулиця Героїв Майдану
  • проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу - вулиця Небесної сотні
  • вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу - вулиця Олександра Щербанюка
  • вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу - вулиця Клубна
  • на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу - Чернівецька об’їзна дорога

Вінницька область - два комплекси

  • на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Умань
  • на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Вінниця

Закарпатська область - два комплекси

  • на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу - село Верхній Коропець
  • на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу - вулиця Доманинська

Тернопільська область - три комплекси

  • на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу - Тернопіль
  • на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу - Кременець
  • на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Великі Борки

Чернівецька область - один комплекс

  • на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу - Сторожинець

На українських дорогах з'явиться ще 50 камер фіксації порушень: де варто бути обережними

В Україні стає більше камер відеофіксації перевищення швидкості, тому потенційно може зрости кількість штрафів (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Де камери відновлюють свою роботу

Вінниця - один комплекс

  • проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу - вулиця Келецька

Львів - один комплекс

  • вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу - вулиця Івана Величковського

Хмельницький - два комплекси

  • Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу - вулиця Молдавська
  • проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу - Старокостянтинівське шосе

Суми - чотири комплекси

  • вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу - вулиця Сергія Табали
  • вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу - вулиця Кустовська
  • вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу - площа Незалежності
  • вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу - вулиця Івана Харитоненка

Житомирська область - два комплекси

  • на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Київ
  • на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Рівне

Івано-Франківська область - один комплекс

  • на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу - вулиця Грушевського

Київська область - 11 комплексів

  • на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - с. Капітанівка
  • на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Київ
  • на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Житомир
  • на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - село Віта-Поштова
  • на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Глеваха
  • на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Київ
  • на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - село Віта-Поштова
  • на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу - Київ
  • на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу - Обухів
  • на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу - Харків
  • на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу - Ворзель

Кіровоградська область - один комплекс

  • на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Одеса

Львівська область - шість комплексів

  • на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Львів
  • на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - село Красів
  • на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - вулиця Перемоги
  • на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Кам'янопіль
  • на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу - Львів
  • на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу - Львів

Одеська область - один комплекс

  • на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Київ

Чернігівська область - один комплекс

  • на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу - Мена

Загалом в Україні працюють 215 камер фіксації порушень. Переглянути весь список можна за посиланням.

Штрафи за перевищення швидкості

Нагадаємо, що відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:

  • більш ніж на 20 км/год - 340 гривень
  • більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень

Раніше ми розповідали, чи виписують штрафи за відсутність аптечки та вогнегасника.

А ще повідомляли про те, що для водіїв "голосних" транспортних засобів готують нові штрафи.

Читайте РБК-Україна в Google News
штрафи камери