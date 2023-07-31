Немає аптечки та вогнегасника. Чи "світить" українським водіям штраф без цих речей

Дуже багатьох водіїв цікавить питання, чи можуть їх оштрафувати за відсутність у машині аптечки та вогнегасника.

Що потрібно знати

Згідно з п. 31.4.7 правил дорожнього руху, водіям заборонено експлуатацію транспортного засобу за відсутності на легковому автомобілі медичної аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки. Досить часто за відсутності цих предметів поліцейські складають щодо водія ухвалу за ч. 1 ст. 121 КУпАП та штрафують на 340 гривень.

Частина. 1 ст. 121 КУпАП встановлює відповідальність за керування транспортним засобом, який має технічні несправності. Однак відсутність у легковому автомобілі аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація.

Виходячи з цього відсутність у автомобілі цих предметів не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 121 КУпАП. Тому штраф за керування автомобілем без аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки – незаконний. Таке порушення необхідно кваліфікувати за ст. 125 КУпАП (інші порушення правил дорожнього руху), яка передбачає лише попередження.

Коли штраф буде легальним?

Для водіїв, які здійснюють надання послуг із перевезення пасажирів, передбачено штраф за ч. 2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 грн. А за повторне протягом року порушення водія загрожуватиме позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Пам'ятайте, що автомобільна аптечка та справний вогнегасник – це дуже важливі предмети, які можуть урятувати життя. Тому вони мають бути у кожного водія.