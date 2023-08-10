На украинских дорогах появится еще 50 камер фиксации нарушений: где следует быть осторожными

Где в Украине на дорогах работают камеры (фото: Freepik)

С 11 августа на дорогах Украины начнут работать еще 50 видеокомплексов фиксации правонарушений. 19 из них будут работать впервые, а остальные возобновляют свою работу после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.