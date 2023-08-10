ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На украинских дорогах появится еще 50 камер фиксации нарушений: где следует быть осторожными

Новина українською →
Украина, Четверг 10 августа 2023 10:42
На украинских дорогах появится еще 50 камер фиксации нарушений: где следует быть осторожными Где в Украине на дорогах работают камеры (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С 11 августа на дорогах Украины начнут работать еще 50 видеокомплексов фиксации правонарушений. 19 из них будут работать впервые, а остальные возобновляют свою работу после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Где камеры запускают впервые

Бердичев - один комплекс

  • улица Одесская, 27, направление прибора - улица Волочаевская

Кривой Рог - два комплекса

  • Никопольское шоссе, 22, направление прибора - улица 21-й бригады Национальной гвардии
  • Никопольское шоссе, 22, направление прибора - улица Днепровское шоссе

Сумы - один комплекс

  • улица Харьковская, 111, направление прибора - улица Войска Запорожского

Ужгород - два комплекса

  • улица Минайская, 8, направление прибора - улица Антона Макаренко
  • улица Минайская, 24, направление прибора - проспект Свободы

Черновцы - пять комплексов

  • проспект Независимости, 125, направление прибора - улица Героев Майдана
  • проспект Независимости, 94, направление прибора - улица Небесной сотни
  • улица Героев Майдана, 160, направление прибора - улица Александра Щербанюка
  • улица Галицкий шлях, 46-В, направление прибора - улица Клубная
  • на 0 км+972 автодороги М-19-03 направление прибора - Черновицкая объездная дорога

Винницкая область - два комплекса

  • на 491 км+090 автодороги М-30 направление прибора - Умань
  • на 490 км+890 автодороги М-30 направление прибора - Винница

Закарпатская область - два комплекса

  • на 2 км+395 автодороги Н-09 направление прибора - село Верхний Коропец
  • на 7 км+734 автодороги М-08 направление прибора - улица Доманинская

Тернопольская область - три комплекса

  • на 328 км+315 автодороги М-19 направление прибора - Тернополь
  • на 268 км+641 автодороги М-19 направление прибора - Кременец
  • на 158 км+740 автодороги М-30 направление прибора - село Великие Борки.

Черновицкая область - один комплекс

  • на 100 км+356 автодороги Р-62 направление прибора - Сторожинец

На украинских дорогах появится еще 50 камер фиксации нарушений: где следует быть осторожными

В Украине становится больше камер видеофиксации превышения скорости, поэтому потенциально может возрасти количество штрафов (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Где камеры возобновляют свою работу

Винница - один комплекс

  • проспект Юности, 46, направление прибора - улица Келецкая

Львов - один комплекс

  • улица Шевченко, 313, направление прибора - улица Ивана Величковского

Хмельницкий - два комплекса

  • Винницкое шоссе, 8/1, направление прибора - улица Молдавская
  • проспект Мира, 65, направление прибора - Староконстантиновское шоссе

Сумы - четыре комплекса

  • улица Харьковская, 96, направление прибора - улица Сергея Табалы
  • улица Героев Сумщины, 10, направление прибора - улица Кустовская
  • улица Героев Сумщины, 27, направление прибора - площадь Независимости
  • улица Героев Крут, 20, направление прибора - улица Ивана Харитоненко

Житомирская область - два комплекса

  • на 127 км+246 автодороги М-06 направление прибора - Киев
  • на 230 км+853 автодороги М-06 направление прибора - Ровно

Ивано-Франковская область - один комплекс

  • на 240 км+283 автодороги Н-09 направление прибора - улица Грушевского

Киевская область - 11 комплексов

  • на 21 км+730 автодороги М-06 направление прибора - село Капитановка
  • на 21 км+810 автодороги М-06 направление прибора - Киев
  • на 66 км+250 автодороги М-06 направление прибора - Житомир
  • на 24 км+400 автодороги М-05 направление прибора - село Вита-Почтовая
  • на 24 км+700 автодороги М-05 направление прибора - Глеваха
  • на 15 км+250 автодороги М-05 направление прибора - Киев
  • на 15 км+740 автодороги М-05 направление прибора - село Вита-Почтовая
  • на 9 км +784 автодороги Р-01 направление прибора - Киев
  • на 9 км +994 автодороги Р-01 направление прибора - Обухов
  • на 49 км+150 автодороги М-03 направление прибора - Харьков
  • на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора - Ворзель

Кировоградская область - один комплекс

  • на 248 км+169 автодороги М-05 направление прибора - Одесса

Львовская область –- шесть комплексов

  • на 555 км+730 автодороги М-06 направление прибора - Львов
  • на 555 км+662 автодороги М-06 направление прибора - село Красив
  • на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора - улица Победы
  • на 541+296 автодороги М-06 направление прибора - Каменополь
  • на 16 км+153 автодороги М-11 направление прибора - Львов
  • на 21+671 автодороги М-10 направление прибора - Львов

Одесская область - один комплекс

  • на 465 км+483 автодороги М-05 направление прибора - Киев

Черниговская область - один комплекс

  • на 11 км+903 автодороги Н-27 направление прибора - Мена

Всего в Украине работает 215 камер фиксации нарушений. Посмотреть весь список можно по ссылке.

Штрафы за превышение скорости

Напомним, что ответственность по ст. 122 о превышении установленных ограничений скорости КУоАП составляет:

  • более чем на 20 км/ч - 340 гривен
  • более чем на 50 км/ч - 1700 гривен

Ранее мы рассказывали, выписывают ли штрафы за отсутствие аптечки и огнетушителя.

А еще сообщалось о том, что для водителей "громких" транспортных средств готовят новые штрафы.

Читайте РБК-Украина в Google News
штрафи камери