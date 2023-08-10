На украинских дорогах появится еще 50 камер фиксации нарушений: где следует быть осторожными
С 11 августа на дорогах Украины начнут работать еще 50 видеокомплексов фиксации правонарушений. 19 из них будут работать впервые, а остальные возобновляют свою работу после начала полномасштабной войны.
Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
Где камеры запускают впервые
Бердичев - один комплекс
- улица Одесская, 27, направление прибора - улица Волочаевская
Кривой Рог - два комплекса
- Никопольское шоссе, 22, направление прибора - улица 21-й бригады Национальной гвардии
- Никопольское шоссе, 22, направление прибора - улица Днепровское шоссе
Сумы - один комплекс
- улица Харьковская, 111, направление прибора - улица Войска Запорожского
Ужгород - два комплекса
- улица Минайская, 8, направление прибора - улица Антона Макаренко
- улица Минайская, 24, направление прибора - проспект Свободы
Черновцы - пять комплексов
- проспект Независимости, 125, направление прибора - улица Героев Майдана
- проспект Независимости, 94, направление прибора - улица Небесной сотни
- улица Героев Майдана, 160, направление прибора - улица Александра Щербанюка
- улица Галицкий шлях, 46-В, направление прибора - улица Клубная
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 направление прибора - Черновицкая объездная дорога
Винницкая область - два комплекса
- на 491 км+090 автодороги М-30 направление прибора - Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 направление прибора - Винница
Закарпатская область - два комплекса
- на 2 км+395 автодороги Н-09 направление прибора - село Верхний Коропец
- на 7 км+734 автодороги М-08 направление прибора - улица Доманинская
Тернопольская область - три комплекса
- на 328 км+315 автодороги М-19 направление прибора - Тернополь
- на 268 км+641 автодороги М-19 направление прибора - Кременец
- на 158 км+740 автодороги М-30 направление прибора - село Великие Борки.
Черновицкая область - один комплекс
- на 100 км+356 автодороги Р-62 направление прибора - Сторожинец
В Украине становится больше камер видеофиксации превышения скорости, поэтому потенциально может возрасти количество штрафов (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Где камеры возобновляют свою работу
Винница - один комплекс
- проспект Юности, 46, направление прибора - улица Келецкая
Львов - один комплекс
- улица Шевченко, 313, направление прибора - улица Ивана Величковского
Хмельницкий - два комплекса
- Винницкое шоссе, 8/1, направление прибора - улица Молдавская
- проспект Мира, 65, направление прибора - Староконстантиновское шоссе
Сумы - четыре комплекса
- улица Харьковская, 96, направление прибора - улица Сергея Табалы
- улица Героев Сумщины, 10, направление прибора - улица Кустовская
- улица Героев Сумщины, 27, направление прибора - площадь Независимости
- улица Героев Крут, 20, направление прибора - улица Ивана Харитоненко
Житомирская область - два комплекса
- на 127 км+246 автодороги М-06 направление прибора - Киев
- на 230 км+853 автодороги М-06 направление прибора - Ровно
Ивано-Франковская область - один комплекс
- на 240 км+283 автодороги Н-09 направление прибора - улица Грушевского
Киевская область - 11 комплексов
- на 21 км+730 автодороги М-06 направление прибора - село Капитановка
- на 21 км+810 автодороги М-06 направление прибора - Киев
- на 66 км+250 автодороги М-06 направление прибора - Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 направление прибора - село Вита-Почтовая
- на 24 км+700 автодороги М-05 направление прибора - Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 направление прибора - Киев
- на 15 км+740 автодороги М-05 направление прибора - село Вита-Почтовая
- на 9 км +784 автодороги Р-01 направление прибора - Киев
- на 9 км +994 автодороги Р-01 направление прибора - Обухов
- на 49 км+150 автодороги М-03 направление прибора - Харьков
- на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора - Ворзель
Кировоградская область - один комплекс
- на 248 км+169 автодороги М-05 направление прибора - Одесса
Львовская область –- шесть комплексов
- на 555 км+730 автодороги М-06 направление прибора - Львов
- на 555 км+662 автодороги М-06 направление прибора - село Красив
- на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора - улица Победы
- на 541+296 автодороги М-06 направление прибора - Каменополь
- на 16 км+153 автодороги М-11 направление прибора - Львов
- на 21+671 автодороги М-10 направление прибора - Львов
Одесская область - один комплекс
- на 465 км+483 автодороги М-05 направление прибора - Киев
Черниговская область - один комплекс
- на 11 км+903 автодороги Н-27 направление прибора - Мена
Всего в Украине работает 215 камер фиксации нарушений. Посмотреть весь список можно по ссылке.
Штрафы за превышение скорости
Напомним, что ответственность по ст. 122 о превышении установленных ограничений скорости КУоАП составляет:
- более чем на 20 км/ч - 340 гривен
- более чем на 50 км/ч - 1700 гривен
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