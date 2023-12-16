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Українські зірки виступлять на новорічних шоу в Росії: імена артистів

Анна Асті і Регіна Тодоренко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

За традицією, у грудні, на російському ТВ будуть транслювати новорічні програми, в яких виконавці, що підтримують кремлівську політику, будуть розважати росіян. Разом з іншими пропутінськими артистами у деяких шоу з’являться і зрадники з України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Хто з українців виступить на російському ТБ у новорічну ніч

Регіна Тодоренко

Одеситка-запроданка Регіна Тодоренко, яка з перших днів повномасштабної війни в Україні цинічно мовчить про всі звірства росіян, візьме участь у новорічному спецпроєкті для провладного каналу НТВ під назвою "Новорічна Маска".

Регіна Тодоренко (фото: РосЗМІ)

Акім Апачев

Розважати окупантів також запросили музиканта з Маріуполя, репера та воєнкора Акіма Апачева. 

Він прославився піснею "Пливе кача", яка повністю повторює всі наративи окупантів та просуває брехливу ідею про "братські народи", нацистів та дискредитацію "Азова".

Акім Апачев (фото: РосЗМІ)

Анна Асті

31 грудня на ТНТ також будуть транслювати фільм "Іван Васильович змінює все". У ньому зіграла зірка з Черкас Анна Асті.

У цей час українка, яка, до речі, нещодавно отримала російське громадянство, буде співати для загарбників в одному з клубів.

Анна Асті (фото: instagram.com/asti)

Нещодавно ми розповідали, що зірка українського дубляжу зробила пародію на інтерв'ю Лободи та висміяла її позицію.

Також ми писали, що колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку.

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