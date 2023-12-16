ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку

Субота 16 грудня 2023 09:17
UA EN RU
Колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку Том Круз і Ельсіна Хайрова (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ексчоловік росіянки Ельсі Хайрової, яку підозрюють у романі з актором Голлівуду Томом Крузом, застеріг останнього від її любові до розкоші.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю алмазного магната Дмитра Цвєткова для видання Daily Mail.

Російський олігарх звернувся до зірки Голівуду

Російський олігарх розповів журналістам, що його колишня дружина, з якою він був одружений 11 років, регулярно витрачала його гроші на одяг, взуття та аксесуари люксових брендів.

Колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку

Колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку

Ельсіна Хайрова (фото: instagram.com/elsina_k)

За його словами, за час стосунків він витратив десять мільйонів фунтів стерлінгів на речі, а також два мільйони фунтів стерлінгів на сумки для ексобраниці.

"Незалежно від того, з ким вона, з Томом Крузом чи з кимось іще, коханий Ельсини має знати, що їй подобаються прекрасні речі і в неї дорогий і розкішний смак. Тому слід тримати очі і гаманець широко відкритими", - заявив Цвєтков, додавши, що не обговорював із колишньою її ймовірний роман із зіркою фільму "Місія нездійсненна".

Колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку

Ельсіна Хайрова (фото: instagram.com/elsina_k)

Зазначимо, що новини про можливі романтичні стосунки Круза і Хайрової з'явилися у ЗМІ нещодавно.

Тоді пару помітили на вечірці в Лондоні. За словами інсайдерів, після закінчення заходу пара покинула місце разом.

Колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку

Том Круз (фото: instagram.com/elsina_k)

Нещодавно дружина Зінченка зворушливо привітала його з 27-річчям.

Також ексдиректор Софії Ротару назвав суму гонорарів, від яких співачка відмовилася в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Том Круз Російська Федерація