По традиции, в декабре, на российском ТВ будут транслировать новогодние программы, в которых поддерживающие кремлевскую политику исполнители будут развлекать россиян. Вместе с другими пропутинскими артистами в некоторых шоу появятся и предатели из Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.
Регина Тодоренко
Одесситка-запроданка Регина Тодоренко, которая с первых дней полномасштабной войны в Украине цинично молчит обо всех зверствах россиян, примет участие в новогоднем спецпроекте для провластного канала НТВ под названием "Новогодняя Маска".
Регина Тодоренко (фото: РосСМИ)
Аким Апачев
Развлекать оккупантов также пригласили музыканта из Мариуполя, рэпера и военкора Акима Апачева.
Он прославился песней "Пливе кача", которая полностью повторяет все нарративы оккупантов и продвигает лживую идею о "братских народах", нацистах и дискредитации "Азова".
Аким Апачев (фото: РосСМИ)
Анна Асти
31 декабря на ТНТ также будут транслировать фильм "Иван Васильевич меняет все". В нем сыграла звезда из Черкасс Анна Асти.
В это время украинка, которая, кстати, недавно получила российское гражданство, будет петь для захватчиков в одном из клубов.
Анна Асти (фото: instagram.com/asti)
Мы недавно рассказывали, что звезда украинского дубляжа сделала пародию на интервью Лободы и высмеяла ее позицию.
Также мы писали, что бывший муж россиянки, с которой закрутил роман Том Круз, предупредил его об опасности.