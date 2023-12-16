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Украинские звезды выступят на новогодних шоу в России: имена артистов

Анна Асти и Регина Тодоренко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

По традиции, в декабре, на российском ТВ будут транслировать новогодние программы, в которых поддерживающие кремлевскую политику исполнители будут развлекать россиян. Вместе с другими пропутинскими артистами в некоторых шоу появятся и предатели из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Кто из украинцев выступит на российском ТВ в новогоднюю ночь

Регина Тодоренко

Одесситка-запроданка Регина Тодоренко, которая с первых дней полномасштабной войны в Украине цинично молчит обо всех зверствах россиян, примет участие в новогоднем спецпроекте для провластного канала НТВ под названием "Новогодняя Маска".

Регина Тодоренко (фото: РосСМИ)

Аким Апачев

Развлекать оккупантов также пригласили музыканта из Мариуполя, рэпера и военкора Акима Апачева.

Он прославился песней "Пливе кача", которая полностью повторяет все нарративы оккупантов и продвигает лживую идею о "братских народах", нацистах и дискредитации "Азова".

Аким Апачев (фото: РосСМИ)

Анна Асти

31 декабря на ТНТ также будут транслировать фильм "Иван Васильевич меняет все". В нем сыграла звезда из Черкасс Анна Асти.

В это время украинка, которая, кстати, недавно получила российское гражданство, будет петь для захватчиков в одном из клубов.

Анна Асти (фото: instagram.com/asti)

Мы недавно рассказывали, что звезда украинского дубляжа сделала пародию на интервью Лободы и высмеяла ее позицию.

Также мы писали, что бывший муж россиянки, с которой закрутил роман Том Круз, предупредил его об опасности.

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