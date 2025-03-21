Українські зірки дали нове дихання легендарній пісні УПА: потужне відео

Чому виникла ідея переспівати пісню часів УПА

ХАС зізнався, що давно мав бажання переосмислити старовинні повстанські пісні.

"Переосмислення старих пісень не просто дає їм нове життя - це завжди особлива інтерпретація. Колись, для цілої епохи, ця пісня мала одне значення, а для мене вона звучить зовсім інакше. Це унікальна можливість популяризувати старовинну повстанську пісню і водночас втілити у ній своє творче бачення", - говорить артист.

Символічно, додає ХАС, що ця робота - "не лише відновлення історії, а й нагадування про універсальність і силу пісень, які продовжують відгукуватися в різних поколіннях". ХАС (скріншот)

У своїй версії артисти майстерно поєднали автентичність мелодії з потужними урбаністичними ритмами, створивши захоплюючий емоційний контраст.

Стара повстанська пісня зазвучала в абсолютно новому, але водночас впізнаваному форматі.

"Гей, степами" - пісня, яка мотивувала героїв на боротьбу та підійшла дух на перемогу", - говорить SOWA. SOWA (скріншот)

За словами музикантів, цей проєкт має важливу мету - нагадати українцям та світові про силу нації, що криється в її історії, у піснях та незламному дусі.

Переосмислення такої знакової композиції як "Гей, степами!" в сучасній інтерпретації є символічним містком між поколіннями, що підкреслює актуальність героїчної боротьби українського народу крізь роки.

Текст пісні "Гей, степами":

Приспів:

Гей, гей, степами!

Темними ярами,

Йдуть походом

Залізні полки.

Хто відважний -

Хай іде із нами,

Лицарями будьте, юнаки,

Лицарями будьте, юнаки!

Знов веде дорога далеко від дому,

Перед очима така рідна дідова ікона,

Тут навколо все чуже та до болю знайоме,

Стати б вітром! Вітер не служить нікому.

Знову поле вкриє холодна ніч,

Засну там, де тіні кидає гілля,

А на світанку до бою клич,

Щоб навіть у неволі став вільним.

Приспів.

Лети, пісне, до небес,

До вкраїнських, до сердець,

Наша воля буде з нами,

А всім ворогам кінець!

Не забути все - воно тече по венах,

І не ховати лице, життя - арена,

Скільки би не падав - бери, знову вставай:

За рідну хату! За рідний край!

Приспів.

Додамо, що пісня "Гей, степами!" була написана Степаном Малюцею під час Другої світової війни та стала однією з неофіційних маршових пісень Української повстанської армії (УПА). Її співали бійці під час визвольної боротьби, і сьогодні вона знову набуває особливого значення в контексті сучасних подій.

Вас може зацікавити