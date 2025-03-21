Украинские звезды дали новое дыхание легендарной песне УПА: мощное видео

Почему возникла идея перепеть песню времен УПА

ХАС признался, что давно хотел переосмыслить старинные повстанческие песни.

"Переосмысление старых песен не просто дает им новую жизнь - это всегда особая интерпретация. Когда-то, для целой эпохи, эта песня имела одно значение, а для меня она звучит совсем иначе. Это уникальная возможность популяризировать старинную повстанческую песню и одновременно воплотить в ней свое творческое видение", - говорит артист.

Символично, добавляет ХАС, что эта работа - "не только восстановление истории, но и напоминание об универсальности и силе песен, которые продолжают отзываться в разных поколениях". ХАС (скриншот)

В своей версии артисты мастерски соединили аутентичность мелодии с мощными урбанистическими ритмами, создав захватывающий эмоциональный контраст.

Старая повстанческая песня зазвучала в совершенно новом, но в то же время узнаваемом формате.

"Гей, степами" - песня, которая мотивировала героев на борьбу и подошла дух на победу", - говорит SOWA. SOWA(скриншот)

По словам музыкантов, этот проект имеет важную цель - напомнить украинцам и миру о силе нации, которая кроется в ее истории, в песнях и несокрушимом духе.

Переосмысление такой знаковой композиции как "Гей, степами!" в современной интерпретации является символическим мостиком между поколениями, подчеркивает актуальность героической борьбы украинского народа сквозь годы.

Текст песни "Гей, степами":

Припев:

Гей, гей, степами!

Темними ярами,

Йдуть походом

Залізні полки.

Хто відважний -

Хай іде із нами,

Лицарями будьте, юнаки,

Лицарями будьте, юнаки!

Знов веде дорога далеко від дому,

Перед очима така рідна дідова ікона,

Тут навколо все чуже та до болю знайоме,

Стати б вітром! Вітер не служить нікому.

Знову поле вкриє холодна ніч,

Засну там, де тіні кидає гілля,

А на світанку до бою клич,

Щоб навіть у неволі став вільним.

Припев.

Лети, пісне, до небес,

До вкраїнських, до сердець,

Наша воля буде з нами,

А всім ворогам кінець!

Не забути все - воно тече по венах,

І не ховати лице, життя - арена,

Скільки би не падав - бери, знову вставай:

За рідну хату! За рідний край!

Припев.

Добавим, что песня "Гей, степами!" была написана Степаном Малюцей во время Второй мировой войны и стала одной из неофициальных маршевых песен Украинской повстанческой армии (УПА). Ее пели бойцы во время освободительной борьбы, и сегодня она снова приобретает особое значение в контексте современных событий.

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