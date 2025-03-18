"Бумбокс" і "Без Обмежень" стали "критично важливими" для України: що відомо
Міністерство культури та стратегічних комунікацій визнало музичні гурти "Без обмежень" і "Бумбокс" критично важливими для підтримки економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відповідний наказ, який з'явився на сайті міністерства 11 березня.
Відповідно до наказу міністерства, рок-гурт "Без обмежень" (ТОВ "Безобмежень") відповідає критеріям критично важливого підприємства, установи чи організації, необхідних для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Крім того, гурт визнано критично важливим для задоволення потреб Збройних сил та інших військових формувань у цей період, і йому офіційно підтверджено відповідний статус.
Гурт "Бумбокс" (ТОВ "Музи для мас") також отримав відповідний статус. Наразі вони проводить закордонний тур під назвою "Дронотур" і виступає в Німеччині.
Під час концертів музиканти збирають кошти для Благодійного фонду Андрія Хливнюка, щоб придбати спорядження для Сил Оборони, зокрема безпілотники, обладнання для Мобільних Вогневих Груп, генератори та засоби зв’язку."Бумбокс" (фото: instagram.com/vilno_school)
Що стосується гурту "Без обмежень", 17 березня музиканти анонсували тур North America Tour 2025, який охопить міста США та Канади.
Він стартує в жовтні 2025 року, а значну частину зібраних коштів буде спрямовано на придбання FPV-дронів для Сил Оборони.
Наразі гурт проводить благодійний тур "Сильні серця" в Україні, а найближчі концерти відбудуться у Коломиї, Івано-Франківську та Трускавці."Без Обмежень" (фото: instagram.com/bezobmezhen)
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка передбачає оновлений порядок бронювання від мобілізації через державний портал "Дія".
7 лютого цього року Міністерство культури затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації.
До цього тимчасово було обмежено виїзд культурних діячів за кордон.
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