Кліп Насті Каменських номінували на престижну європейську музичну премію (відео)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу артистки.

Відео "MOLOKO", яке створювалося українською компанією Nice2CU разом з режисеркою Лізою Рудою, було номіновано в категорії Best art direction.

Разом з українською артисткою у номінацію потрапили Luis Fonsi, Tate McRae, Nina Chuba та інші артисти світового рівня.

"MOLOKO" - дуетний трек із відомим виконавцем домініканського походження Atomic Otro Way.

"Для мене надзвичайно важливо, де б я не була, показувати світові роботу українських талантів. 3 самого початку моєї роботи на міжнародному ринку у 2017 році я прагнула залучати українські команди, які вірять у свою справу і вкладають у неї своє серце. Саме ці люди допомогли створити не просто кліп, а справжню подорож у фантастичний світ, де можна забути про проблеми і просто насолоджуватися моментом", - написала виконавиця.

"Я пишаюся, що творчість українців звучить у всьому світі, і ми з кожним проєктом робимо ще один крок вперед", - додала вона.

До слова, Berlin Music Awards - незалежна музична премія, що відзначає артистів, продюсерів та інші творчі команди, які впливають на сучасну музичну сцену.

Премія охоплює безліч жанрів, від електронної музики до альтернативного року, та зосереджується на нових артистах.

Нагородження відбуваються щороку в Берліні. До складу журі входять відомі музичні експерти, продюсери та журналісти.

Вас може зацікавити